توسعه کیفی محصولات کشاورزی باید به صورت جدی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مصطفی آقایی در گردهمایی سالانه تحقیقات دانه های روغنی بهاره که ظهر امروز در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: در همه بخشها از جمله بخش کشاورزی نباید فقط توسعه کمی و افزایش تولیدات را مد نظر قرار دهیم، بلکه باید به موازات این امر به توسعه کیفی نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: توسعه کیفی محصولات کشاورزی در استقلال کشور از نظر کشاورزی تاثیر زیادی دارد و می تواند تولید بهترین نوع محصولات کشاورزی را به ارمغان بیاورد.

این مسئول افزود: توسعه کیفی از نظر افزایش بهره وری نیز اهمیت زیادی دارد که این امر لزوم توجه بیشتر به توسعه کمی را بیش از پیش آشکار می کند.

الگوی مصرف در مورد محصولات کشاورزی باید اصلاح شود

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: الگوی مصرف در مورد محصولات کشاورزی باید اصلاح شود، زیرا اصلاح این الگو در ایجاد توازن بین تولید پایدار و مصرف بهینه تاثیر زیادی دارد.

آقایی در خصوص طرحهای تحقیقاتی ارائه شده نیز اظهار داشت: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده مشکل اعتباری ندارد و محققان بدون داشتن دغدغه اعتبار، طرحهای خود را ارائه دهند.

وی افزود: محققان در اسرع وقت، تحقیقات خود را ارائه دهند و نگران بودجه و اعتبار نباشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: محققان در طرحهای تحقیقاتی خود به شرایط خشکسالی در کشور توجه زیادی کنند و تا جایی که امکان دارد طرحهای خود را با توجه این شرایط طراحی کنند.

در پایان گردهمایی یاد شده، مسئولان حاضر از کارخانه های فرآوری بذر ذرت و دانه های روغنی بازدید کردند.