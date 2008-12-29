حوزه علمیه میرزای شیرازی در سامرا احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام سید مرتضی شیرازی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این حوزه علمیه در یک مجتمع بزرگ که بزرگترین مرکز علمی چند منظوره تشییع در شهر سامرا بوده در سه فاز ساخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سفری که آیت الله سید محمد باقر شیرازی به شهر سامرا داشتند مردم برای بازسازی این مرکز درخواست کمک کردند که تصمیم بر این شد که بزرگترین مرکز علمی چند منظوره تشییع در همین حوزه علمیه که پس از حمله به حرمین عسکریین دچار تخریب شده بود، ساخته شود.

مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت شیراز با اشاره به اینکه این حوزه علمیه 150 سال قبل توسط میرزای شیرازی بزرگ (صاحب فتوای تنباکو) ساخته شده، افزود: حوزه علمیه که قرار است در این مجموعه بزرگ احیا شود حدود یک هزار و 400 متر بوده و البته منازل بین این محل تا حرمین عسکریین نیز خریداری و به مجموعه اضافه می شود که به مساحتی در حدود 15 هزار متر مربع خواهد رسید.

حجت الاسلام شیرازی هزینه برآورد شده برای ساخت این مجتمع بزرگ را حدود هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اعتبارات مذکور به طور کامل از کمکهای مردمی تامین می شود و امیدواریم فاز یک این مجتمع بزرگ که حوزه علمیه محسوب می شود طی دو سال آینده به بهره برداری برسد و پیش بینی می کنیم که ظرف پنج تا هفت سال آینده تمام مجموعه ساخته شود.

وی عنوان کرد: این مرکز به طور کامل علمی و دینی بوده و در آن علاوه بر بازسازی حوزه علمیه میرزای شیرازی، امکاناتی نظیر زائر سرا، محل اسکان طلاب، فرهنگسرا، سالن ورزشی، سالن همایش، مرکز بزرگ رایانه ای تخصصی علمی اسلامی و واحد بزرگ انتشارات ایجاد می شود.