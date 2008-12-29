دو خطه شدن محور ترانزیتی مشهد زودتر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد حمید بهبهانی بعد از ظهر امروز در سالروز بزرگداشت قیام نهم دی ماه مردم تربت حیدریه در سال 57 در مسجد جامع این شهرستان افزود: دو خطه شدن محور ترانزیتی این شهرستان به مشهد در سال 88 به بهره برداری می رسد.

وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: احداث بزرگراه های استانهای خراسان سرعت می گیرد و برخی طرحهای این سه استان را زودتر آماده می کنیم.

بهبهانی افزود: اکنون راههای روستایی مسئول مستقیم دارد و این باعث توسعه متوازن کشور می شود.

وی اظهار داشت : 400 طرح عمرانی راهسازی در نقاط استانهای خراسان در دست انجام است که تاکنون سابقه نداشته و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی معاونت راههای روستایی در وزارت راه تاسیس شد.

وزیر راه و ترابری تصریح کرد: 685 کیلومتر بزرگراه در خراسان رضوی در دست ساخت است و باید کاستی ها را جبران کرد و 483 کیلومتر راه جدید در خراسان رضوی در دست ساخت است که با بهره برداری از طرحهای جدید آمار تلفات جاده ای کاهش چشمگیری خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به قیام مردم تربت حیدریه در نهم دی ماه سال 57 افزود: در اهمیت این رویداد همین بس که مقام معظم رهبری از آن تجلیل و از مردم پیشتاز در پیروزی انقلاب تشکر کردند.

حجت الاسلام محمد علی رضایی نیز در این مراسم گفت: دولت کارهای زیادی در تربت حیدریه همچون سایر نقاط کشور انجام داده اما مردم این شهرستان در حوزه راهسازی انتظار بیشتری دارند.

نماینده مردم تربت حیدریه اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 137 سانحه رانندگی فقط در محور تربت حیدریه - مشهد رخ داد که متاسفانه جان 20 نفر را گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود : نمایندگان ملت به ویژه اعضای این کمیسیون آمادگی همکاری و افزایش بودجه راهسازی را دارند و انتظارات مردم باید برآورده شود.