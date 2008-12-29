سپر موشکی آمریکا تهدیدی برای منافع استراتژیک روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگی لاوروف که پس از سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در ژنو صحبت می کرد از ایالات متحده خواست تا در هنگام بازنگری برنامه های خود برای استقرار سپر موشکی در اروپا نگرانیهای مسکو را مد نظر داشته باشد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

لاوروف با اشاره به تهدیداتی که استقرار این سامانه می تواند برای منافع استراتژیک کشورش بوجود آورد، خاطر نشان کرد:" ما ترجیح می دهیم تا تلاشی برای بدتر شدن اوضاع نکنیم اما در صورت استقرار این سامانه، ما چاره نداریم جر اینکه اقداماتی را برای کاهش این خطر مد نظر قرار دهیم."



وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که در دیدار روز جمعه با"هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود در ژنو نگرانی های روسیه و اقداماتی که این کشور برای مقابله با تهدیدات موشکی احتمالاً در پیش خواهد گرفت را به او منتقل کرده است.

لاوروف در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت آمریکا با همکاری روسیه نقش فعالتری را در حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران در پیش بگیرد.