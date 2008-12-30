فقر و بیکاری؛ علت آمار بالای بیسوادی در شهرستان دلفان

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، این شهرستان با وجود تلاش هایی که در قالب نهضت سوادآموزی و طرح های مختلف این نهاد صورت گرفته است کماکان بی سواد ترین شهرستان استان لرستان محسوب می شود.

برخی از بیسوادان نورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان دلایل مختلفی چون عدم تمکن مالی و اقتصادی، بی انگیزگی برای کسب علم و دانش با توجه به وضعیت بیکاری در استان، مشکلات فرهنگی و عدم امکانات کافی را به عنوان عوامل اصلی بیسوادی خود عنوان کرده اند.

این در حالی است که امام جمعه شهرستان دلفان نیز در دیدار به پرسنل نهضت سوادآموزی این شهرستان از وضعیت بیسوادی موجود در دلفان ابراز نارضایتی کرده بود و اظهار داشت: رتبه اول بیسوادی در سطح استان برای این شهرستان با قدمت فرهنگی بالا جای تاسف دارد.

حجت الاسلام حسینی با تاکید بر ضرورت توجه به گسترش سواد در سطح شهرستان دلفان، عنوان کرد: وظیفه همه است که در این خدمت خالصانه به توجه به مشکلاتی که وجود دارد تلاش کنیم.

وی همچنین تشکیل نهضت سوادآموزی را یکی از ابتکارات امام راحل (ه) دانست و یادآور شد: زکات علم نشر ان است و آموزشیاران باید از این طریق دین خود را ادا کنند.

بیش از 10 هزار نفر بیسواد در دلفان وجود دارد

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان دلفان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر در گروه سنی 30 تا 50 سال در شهرستان دلفان بیسواد هستند.

امیرعباس کاظمی ادامه داد: همچنین در حال حاضر در رده سنی 10 تا 29 سال نیز بالای 97 درصد باسواد هستند که مابقی تا پایان سالجاری باسواد خواهند شد.

وی با تشریح برخی از علل وضعیت کنونی بیسوادی در شهرستان دلفان، خاطر نشان کرد: پراکندگی و تعداد زیاد روستاها، وضعیت جغرافیایی برخی از روستا، کمبود آموزشیار بومی، فرهنگ مردم منطقه و صعب العبور بودن روستاهای این شهرستان از جمله عوامل موثر در نرخ بالای بیسوادی در شهرستان دلفان است.

این مسئول ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه در سطح شهرستان، یادآور شد: در حال حاضر بیشتر بیسوادان این شهرستان را زنان تشکیل می دهند.

کاظمی با اشاره به کمبود نیروهای آموزشیار در دلفان، ادامه داد: در صورت افزایش تعداد آموزشیاران مرد برنامه پاکسازی بسیاری از روستاهای شهرستان عملی خواهد شد.

30 روستای دلفان از بیسوادی پاکسازی شده اند/ 300 روستای دلفان از بیسوادی پاکسازی نشده اند

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان دلفان همچنین با بیان اینکه نهضت سوادآموزی این شهرستان در سال گذشته بیش از 300 کلاس درس مقدماتی و 110 کلاس تکمیلی و پایانی را برگزار کرده است، یادآور شد: 4 هزار و 837 نفر در کلاس های مقدماتی این نهاد شرکت کردند که از این تعداد یک هزار و 650 نفر از عشایر کوچنده و مناطق سخت گذر دلفان بوده اند.

کاظمی با اشاره به اینکه نرخ بیسوادی در سال 85 در دلفان 24/26 درصد بوده است، عنوان کرد: تا پایان سالجاری نرخ بیسوادی در دلفان به کمتر از 20 درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه باید تا پایان برنامه چهارم توسعه گروه سنی 10 تا 29 سال از بیسوادی پاکسازی شوند، یادآور شد: شهرستان دلفان تا پایان سالجاری در این رده سنی از بیسوادی پاکسازی می شود.

این مسئول با اشاره به تاثیر طرح فرد به فرد نهضت سوادآموزی در این شهرستان، خاطر نشان کرد: در قالب اجرای این طرح در سالجاری بیش از 4 هزار و 907 نفر در شهرستان دلفان باسواد شده اند.

کاظمی همچنین از ابلاغ پاکسازی 30 روستا از بیسوادی به مرکز استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 300 روستای سطح شهرستان دلفان هنوز از بیسوادی پاکسازی نشده اند.

به هر حال به نظر می رسد باید برای رفع مشکل بیسوادی در شهرستان دلفان به عنوان بیسوادترین شهرستان لرستان گام های موثرتری برداشته شود تا درصد بیسوادی در این شهرستان از کاهش چشمگیری برخوردار شود.