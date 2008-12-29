اعتبارات کنونی جوابگوی حجم بالای مشکلات کهگیلویه و بویراحمد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر امروز در نشست مدیران ادارات شهرستان دنا در سی سخت، افزود: باید تلاش کنیم سرمایه های ملی و ثروت سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به این استان بیاوریم.

وی بیان کرد: لازم است مدیران استانی به طور مداوم به دنبال ایجاد موقعیت و فضای مناسب و در جستجوی سرمایه گذار داخلی و خارجی برای برای ایجاد اشتغال و تولید و توسعه استان باشند.

استاندار با اشاره به ایجاد دفتر جذب سرمایه گذار در فرمانداریها، بیان داشت: باید بین المللی فکر کرد تا در سطح ملی کار شود و ملی فکر کرد تا استانی و شهرستانی عمل گردد.

نوذری تصریح کرد: راه شتاب بخشیدن به توسعه در همه بخشها فراهم کردن زیر ساختها توسط دولت و سپس مشارکت اقتصادی مردم است .

وی یادآور شد: زمینه توسعه در هر استان و منطقه ای برپایه استعدادها، منابع، ظرفیتها، مزیتها و پتانسیلهای آن فراهم می گردد که باید این پتانسیل ها را در جهت توسعه یافتگی قرار داد.