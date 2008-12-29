اعتبارات کنونی جوابگوی حجم بالای مشکلات کهگیلویه و بویراحمد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر امروز در نشست مدیران ادارات شهرستان دنا در سی سخت، افزود: باید تلاش کنیم سرمایه های ملی و ثروت سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به این استان بیاوریم.
وی بیان کرد: لازم است مدیران استانی به طور مداوم به دنبال ایجاد موقعیت و فضای مناسب و در جستجوی سرمایه گذار داخلی و خارجی برای برای ایجاد اشتغال و تولید و توسعه استان باشند.
استاندار با اشاره به ایجاد دفتر جذب سرمایه گذار در فرمانداریها، بیان داشت: باید بین المللی فکر کرد تا در سطح ملی کار شود و ملی فکر کرد تا استانی و شهرستانی عمل گردد.
نوذری تصریح کرد: راه شتاب بخشیدن به توسعه در همه بخشها فراهم کردن زیر ساختها توسط دولت و سپس مشارکت اقتصادی مردم است.
وی یادآور شد: زمینه توسعه در هر استان و منطقه ای برپایه استعدادها، منابع، ظرفیتها، مزیتها و پتانسیلهای آن فراهم می گردد که باید این پتانسیل ها را در جهت توسعه یافتگی قرار داد.
استاندار همچنین از برخی پروژه ها این شهرستان از جمله جاده در دست ساخت پاتاوه - دهدشت دیدن کرد و مشکلات و موانع آن مورد بررسی قرار داد.
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