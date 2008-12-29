رفع پدیده تکدی گری نیازمند فعالیت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بهروز عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ جیرفت اظهار داشت: تکدی گری یکی از چالش های موجود است که در خود تبعات سوء بسیاری را به وجود آورده است و چهره شهر را مخدوش کرده است.

وی افزود: یکی از موانع باز دارنده در خصوص تکدی گری، فرهگ سازی درخصوص این موضوع است و باید زمینه های برچیدن این معضل از این طریق فراهم کنیم.

امام جمعه جیرفت نیز با اشاره به ظرافت و اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی و هنری گفت: در حوزه فرهنگ و هنر اقدامات و تلاشها باید منسجم، پیوسته و براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

حجت الاسلام حسین جمالی زاده افزود: اثرات فعالیت هایی که در این حوزه ها شکل می گیرد در دراز مدت دیده می شود، بنابراین باید برنامه ریزی ها، اهداف و اولویت های مورد نظر را در این راستا مد نظر قرار دهیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جیرفت نیز با اشاره به راه اندازی کتابخانه عمومی خودگردان روستایی در این شهرستان گفت: یکی از اهداف دولت در بخش فرهنگی گسترش فضاهای فرهنگی و بالا بردن فعالیت های فرهنگی بخصوص بالا رفتن سرانه مطالعه است.

محمد شریفی تصریح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد زیر ساخت های فرهنگی درمناطق محروم در این مناطق نگاه ویژه ای در راستای فعالیت های فرهنگی وجود دارد و مورد تاکید قرار گرفته است.

شریفی اضافه کرد: در همین راستا کتابخانه روستای "پشت لر" از توابع شهرستان جیرفت بازسازی مرمت و تجهیز شده است.