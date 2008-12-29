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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

فرماندار جیرفت:

رفع پدیده تکدی گری نیازمند فعالیت فرهنگی است

رفع پدیده تکدی گری نیازمند فعالیت فرهنگی است

کرمان - خبرگزاری مهر: محمدعلی بهروز با اشاره به پدیده تکدی گری به عنوان یکی از چالش های فرهنگی در جیرفت خواستار فرهنگ سازی مردم در خصوص عدم همکاری با متکدیان حرفه ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بهروز عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ جیرفت اظهار داشت: تکدی گری یکی از چالش های موجود است که در خود تبعات سوء بسیاری را به وجود آورده است و چهره شهر را مخدوش کرده است.

وی افزود: یکی از موانع باز دارنده در خصوص تکدی گری، فرهگ سازی درخصوص این موضوع است و باید زمینه های برچیدن این معضل از این طریق فراهم کنیم.

امام جمعه جیرفت نیز با اشاره به ظرافت و اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی و هنری گفت: در حوزه فرهنگ و هنر اقدامات و تلاشها باید منسجم، پیوسته و براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

 حجت الاسلام حسین جمالی زاده افزود: اثرات فعالیت هایی که در این حوزه ها شکل می گیرد در دراز مدت دیده می شود، بنابراین باید برنامه ریزی ها، اهداف و اولویت های مورد نظر را در این راستا مد نظر قرار دهیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جیرفت نیز با اشاره به راه اندازی کتابخانه عمومی خودگردان روستایی در این شهرستان گفت: یکی از اهداف دولت در بخش فرهنگی گسترش فضاهای فرهنگی و بالا بردن فعالیت های فرهنگی بخصوص بالا رفتن سرانه مطالعه است.

محمد شریفی تصریح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد زیر ساخت های فرهنگی درمناطق محروم در این مناطق نگاه ویژه ای در راستای فعالیت های فرهنگی وجود دارد و مورد تاکید قرار گرفته است.

شریفی اضافه کرد: در همین راستا کتابخانه روستای "پشت لر" از توابع شهرستان جیرفت بازسازی مرمت و تجهیز شده است.

کد مطلب 808579

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