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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۰

خسارت پنج میلیارد ریالی شرکت برق زنجان بر اثر مصرف غیرمجاز شهروندان

خسارت پنج میلیارد ریالی شرکت برق زنجان بر اثر مصرف غیرمجاز شهروندان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: استفاده غیرمجاز از انرژی برق، سالانه بالغ بر پنج میلیارد ریال هزینه برای این شرکت به بار می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یدالله صبوری بعد از ظهر امروز در بازدید استاندار زنجان از این شرکت، میزان اتلاف انرژی برق در استان را 13 درصد عنوان کرد و افزود: یک درصد از این میزان اتلاف انرژی مربوط به انشعابات غیرمجاز است.

وی بر لزوم تامین زمین مناسب جهت احداث پستهای زمینی، تامین انرژی لازم برای چاه های کشاورزی و رفع ضعف ولتاژ در مناطق شهری و روستایی تاکید کرد.

صبوری ادامه داد: تمام روستاهای بالای 20 خانوار و 7/99 درصد روستاهای زیر 20 خانوار استان زنجان از روشنایی برق برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان اهمیت توزیع بهینه برق را یادآور شد و گفت: توجه به تامین برق از زیرساختهای توسعه  استان محسوب می شود.

کد مطلب 808580

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