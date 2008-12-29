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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

با صدور بیانیه ای ؛

ارتش جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد

ارتش جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن تسلیت ایام محرم، جنایات رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: در حالی اکنون شاهد یکی از فجیع ترین جنایات بشری هستیم که عاملان و پشتیبانان این جنایات ددمنشانه داد دموکراسی سر می دهند و در بی تفاوتی محض و خفت بار جامعه بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر، مظلومان، فلسطینی به خاک و خون کشیده می شوند.

در بخش دیگری از این بیانیه ذکر شده است: کشتار صدها کودک، زن و مرد بیگناه غزه از سوی رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت استکبار جهانی صورت می گیرد، وجدان همه انسانهای آگاه و ظلم ستیز را به درد آورده است و در این شرایط حساس ملت مظلوم فلسطین بدانند ملل حق طلب و آزاده جهان در حمایت همه جانبه  از آنان کوتاه نخواهند آمد.

همچنین در پایان این بیانیه تصریح شده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این فاجعه هولناک همگام با مردم شریف ایران اسلامی و سایر ملل مسلمان جهان همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می کند و خواستار مجازات عاملان این جنایات ضد انسانی است.

 

کد مطلب 808583

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