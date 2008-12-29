ارتش جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: در حالی اکنون شاهد یکی از فجیع ترین جنایات بشری هستیم که عاملان و پشتیبانان این جنایات ددمنشانه داد دموکراسی سر می دهند و در بی تفاوتی محض و خفت بار جامعه بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر، مظلومان، فلسطینی به خاک و خون کشیده می شوند.

در بخش دیگری از این بیانیه ذکر شده است: کشتار صدها کودک، زن و مرد بیگناه غزه از سوی رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت استکبار جهانی صورت می گیرد، وجدان همه انسانهای آگاه و ظلم ستیز را به درد آورده است و در این شرایط حساس ملت مظلوم فلسطین بدانند ملل حق طلب و آزاده جهان در حمایت همه جانبه از آنان کوتاه نخواهند آمد.

همچنین در پایان این بیانیه تصریح شده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این فاجعه هولناک همگام با مردم شریف ایران اسلامی و سایر ملل مسلمان جهان همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می کند و خواستار مجازات عاملان این جنایات ضد انسانی است.