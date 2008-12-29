یزیدیان زمان در حال تکرار واقعه عاشورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تجمع مردم مشهد علیه رژیم غاصب اسرائیل از سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات بی شرمانه اسرائیل در فلسطین انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 سال است که رژیم غاصب صهیونیستی غمی سنگین در دل مردم جهان به ویژه مسلمانان و مردم مناطق اشغال شده گذاشته است، خاطرنشان کرد: بر ما واجب است نه تنها صف مبارزه را شناسایی کنیم، بلکه باید فعالان و بازیگران اصلی نقش های این مبارزه را بشناسیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :عاشورا واقعه ای حماسی و تراژدی است که باید بیش از عنصر تراژدی به بعد حماسی آن توجه شود.

وی افزود: مهمترین وظیفه ما در قبال عاشورا شناخت حسین و یزیدیان و شناخت حق از باطل است تا تکرار حوادث در تاریخ را بشناسیم و در برابر آنان به پا خیزیم.

محمدی زاده افزود: غاصبان صهیونیستی هنوز ایستادگی و سلحشوری مردم شریف فلسطین را نشناخته اند.

وی محاصره غزه را به محاصره مسلمانان و پیامبر(ص ) در شعب ابی طالب تشبیه کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تهیه طوماری 250 متری در اعتراض به جنایات اسرائیل در نوار غزه توسط دانشجویان دانشگاه فردوسی، آنان را سربازان لایق ولایت دانست.