آموزش و پرورش جای فعالیت سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، عبدالوحید فیاضی عصر دوشنبه در جمع مدیران و معلمان آموزش و پرورش قائم شهر با تاکید بر اینکه باید در آموزش و پرورش مسائل تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت بر همه امورات دیگر ترجیح داده شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی نیاز به آرامش دارد و فشارهای سیاسی و استرس های اجتماعی، این سازمان را از مسیر اصلی خود منحرف می کند.

فیاضی انتظارات مردم را از دولتمردان بواسطه هزینه ای که برای نظام کردند بالا توصیف کرد و یادآور شد: در نظام اسلامی رئیس وجود ندارد و همه مسئولین باید بدون فخر فروشی انتظارات مردم را برآورده کنند.

وی امکانات آموزش و پرورش را کم و حوزه فعالیت آن را گسترده توصیف کرد و گفت: اداره کردن سازمان آموزش و پرورش با امکانات حداقل بسیار مشکل است و کسی در وسط گود حضور دارد این مسئله را درک می کند.

وی با بیان اینکه عناصری که در آموزش و پرورش خدمت می کنند باید برای آحاد مردم جامعه الگو باشند، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورشی موفق است که بستر را برای همه امورات دینی، علمی و اجتماعی جامعه فراهم کند و زمینه ساز تحولات سیاسی، اجتماعی و علمی در جامعه شود.

به گفته وی، آموزش و پرورشی موفق است که چشم انداز توسعه یک کشور را طراحی کند.

در این مراسم محمد حسین امیری به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر معرفی و روح الله قاسمی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.