مذاکرات متکی با بان کی مون، عمرو موسی و احسان اوغلو درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این تماس تلفنی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با اظهار اینکه سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی باید نهایت تلاش خود را برای محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و جلوگیری از جنایت بیشتر در غزه به کار ببرند، افزود: جمهوری اسلامی ایران خواهان برگزاری هر چه سریعتر اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی است تا در این کنفرانس ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی و راههای توقف و برخورد نظامی با مردم مظلوم غزه مورد بررسی قرار گیرد.

وی آمادگی کشورمان برای اعطای کمک های انسان دوستانه به مردم غزه و پذیرش مجروحین جنایات اخیر را اعلام داشت.

دبیر کل سازمان ملل نیز با ابراز تاثر عمیق از فاجعه اخیر گفت: به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس با مسئولان اسرائیلی خواستار توقف برخورد های نظامی و آتش بس در غزه شده است.

وی از تلاش ها و کمک های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و افزود: بخش مربوطه در سازمان ملل نیز پیگیر ارسال دارو و کمک های بشردوستانه به غزه شده است.

احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز در گفتگو با متکی با اشاره به بیانیه مهم این سازمان که اقدامات رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد، گفت: ما آماده برگزاری اجلاس در سطح سران و یا وزرا هستیم و در این رابطه با کشورهای مختلف در تماس می باشیم.

عمروموسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز با اعلام اینکه اتحادیه عرب باید تصمیمات جدی در این زمینه بگیرد و به یک نشست و سخنرانی بسنده نکند، از تلاش های جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد.