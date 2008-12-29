طرح همیار پلیس در عزاداریهای محرم در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرتیپ پاسدار مهدی توکلی عصر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه انواع گشت های نیروی انتظامی در سطح استان برای تامین امنیت و ایجاد نظم در ماه محرم و به خصوص حفاظت از مناطق مسکونی تشدید خواهد شد، اظهار داشت: همیاران محرم با گذراندن دوره آموزشی فشرده در کنار مامورین نیروی انتظامی برای ایجاد نظم و انضباط در دسته جات عزاداری ها به پلیس کمک خواهند کرد.

به گفته وی، طرح های ترافیکی در مناطق مختلف و شهرستان ها به دلیل حضور دسته جات عزاداری ها اجرا خواهد شد که از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده می شود.

توکلی به برخورد شدید با خرافات و علم کشی در عزاداری ها اشاره کرد و گفت: با دسته جاتی که بخواهند با علم کشی و حمل تمثال های مربوط به ائمه اطهار به خرافات دینی دامن برخورد و از حرکت آنان جلوگیری خواهد شد.

به گفته وی، استفاده از آلات موسیقی در عزاداری ها به غیر از سنج و طبل ممنوع است.

وی با تاکید بر رعایت نظم از سوی مردم گفت: طرح انضباط اجتماعی برای جلوگیری از بی نظمی از سوی برخی شهروندان در شهرستان ساری در حال اجراست و به زودی در سایر نقاط استان اجرا خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: زیرساخت امنیت انضباط است بطوریکه بخشی از معضلات ترافیکی و بی نظمی ها رعایت نکردن قوانین از سوی مردم است.

سردار توکلی در بخش دیگری از سخنانش آمار تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی در 9 ماه گذشته بیش از 600 نفر عنوان کرد و گفت: حدود 200 نفر از افراد فوتی مربوط به عابران پیاده هستند که با رعایت نکردن قوانین راهنمایی ورانندگی موجب بوجود آمدن اتین اتفاقات می شوند.

وی وجود پل های عابر پیاده را در نقاط پر تردد در جلوگیری از تصادفات موثر دانست و خاطرنشان کرد: مازندران دچار کمبود پل عابر پیاده است با توجه به اینکه پل های موجود نیز در نقاطی احداث شده اند که تردد انسانی زیادی در آنجا وجود ندارد.

توکلی وضعیت امنیتی 9 ماه گذشته سال جاری اساتن مازندران را مطلب توصیف کرد و گفت: طی 9 ماه گذشته هزار و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی مازندران کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این مدت 93 باند توزیع مواد مخدر منهدم و هشت هزار و 185 معتاد و قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند.

توکلی با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته سرقت خودرو و موتورسیکلت در مازندران افزایش یافت، تصریح کرد: 242 خودرو در این مدت سرقت شده است.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه بیش از 90 درصد از جرائمی که در استان رخ داده کشف شده است، اظهار داشت: در مازندران هیچ گونه سرقت مسلحانه امسال نداشتیم بطوریکه آمارها کاهش 35 درصدی جرائم را درامسال خبر می دهند.

وی تصریح کرد: در سه ماه سوم سالج اری قتل عمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته ولی در مجموع طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد قتل عمد کاهش یافته است.



به گفته وی اختلافات خانوادگی و مسائل ناموسی بیشترین دلایل قتل در استان مازندران به شمار می روند.

فرمانده انتظامی مازندران آمار تصادفات استان را قابل قبول ندانست و گفت: 25 هزار تصادف رانندگی در این مدت در استان روی داده است که بطور میانگین روزانه 105 سانحه رانندگی در مازندران اتفاق می افتد.

رئیس پلیس مازندران با بیان اینکه هر 12 ساعت در مازندران یک نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهد، یادآور شد: طرح ویژه کاهش تصادفات رانندگی در سه ماه آخر سال اجرا خواهد شد.

توکلی به صدور 10 برگ جریمه برای هر خودرو در مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: آمار جریمه ها و توقیفات خودرو در مازندران افزایش یافته ولی تنها با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم می تونان از سوانح دلخراش جلوگیری کرد.