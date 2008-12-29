مس کرمان به برد مقابل فجر سپاسی نیاز دارد

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آمادگی بدنی بازیکنان صنعت مس کرمان اظهار داشت: در طول تعطیلات تیم تمرینات مناسب تاکتیکی را پشت سرگذاشته است و آماده رویارویی با تیمهای لیگ برتر در نیم فصل دوم است.

وی افزود: بازیکنان تیم در آمادگی بالایی به سر می برند و انگیزه زیادی نیز برای شکست فجر سپاسی دارند.

مظلومی اضافه کرد: فجر تیمی جوان و دونده است اما کسب 3 امتیاز این بازی با وجود سختی بسیار زیاد برای مس کرمان حیاتی است.

وی افزود: متاسفانه کمیته فنی با صدور احکام عجیب نظم تیمی مس کرمان را مختل می کند و دوست داریم بدانیم با همه باشگاهها اینگونه برخورد می شود.

سرمربی صنعت مس کرمان خاطرنشان کرد: بحث سه اخطاره بودن ابراهیمی مدافع مس کرمان فقط دو روز قبل از بازی با فجر مطرح شده و این درحالی است که این بازیکن در تمرینات برای بازی با فجر یکی از ارکان تیم بود.

وی با اشاره به مصدومیت فرزاد حسین خانی و محرومیت رسول نوید کیا گفت: چندین بازیکن مس از جمله خدابنده لو و کیانی نیز مصدوم هستند و نمی توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: بازیکنان برزیلی تیم با توجه به اینکه دیر به تمرینات مس ملحق شدند از آمادگی لازم برخوردار نیستند و مجبور به استفاده از این بازیکنان هستیم.

مظلومی افزود: رحمتی نیز به دلیل حضور در اردوی تیم ملی شب مسابقه به اردوی تیم مس ملحق خواهد شد و در مجموع از شرایط مساعدی برخوردار نیستیم.