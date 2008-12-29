آرامگاه شیخ مغربی در فارس به فهرست آثار ملی ایران پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، "مولانا شیخ محمد شیرین مغربی" از فحول موحدین است که با شاهرخ ابن تیمور معاصر بوده و با کمال خجندی ملاقات کرده ، وی در حدود سال 749 (ه ق) درقریه نائین دیده به جهان گشود و در سن 60 سالگی درحدود سال 809 هجری قمری ، در شهرستان سروستان دار فانی را وداع گفت .

آرامگاه این شاعر نامی در شهرستان استهبان واقع شده است. این آرامگاه زیبا و عارفانه به تقلید از آرامگاه حافظ شیرازی در دوره پهلوی ساخته شده، آرامگاه دارای پلان مدور به شکل مسطبه ای به قطر هشت متر است که پس از بالا آمدن از چهار پلکان سنگی به سنگ قبر می رسیم که در داخل محفظه ای شیشه ای در مرکز دایره واقع شده، بر روی سنگ قبر غزلی به خط نستعلیق نقش بسته است .

چهار سرو کهنسال زیبا چهار سوی آرامگاه را فرا گرفته که تناسب به کار رفته در ساخت بنا و ذوق و سلیقه ای که معمار در ساخت آن به کار برده و نیز درختان کهنسالی که آرامگاه را احاطه کرده بیش از پیش بر زیبایی این بنا افزوده است .

در آرامگاه شیخ مغربی تاکنون هیچ گونه دخل و تصرفی صورت نگرفته، این اثر هم اکنون در اختیار اداره اوقاف شهرستان سروستان بوده و سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس به دلیل ارزشهای معماری و فرهنگی این بنای تاریخی و به منظور حفاظت و مراقبت از بنا اقدام به ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران کرد که هم اکنون به شماره ثبتی 23388تحت حفاظت و مراقبت این سازمان قرار گرفته است .

شهرستان استهبان در شرق فارس قرار دارد.