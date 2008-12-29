کتابخانه شهر خرمدره احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ربیع احمدخانی بعد از ظهر امروز جلسه امور کتابخانه های شهرستان خرمدره زیر بنای این کتابخانه را 800 متر مربع عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم در آینده نزدیک 14 باب کتابخانه روستایی ایجاد کنیم.

وی همچنین به وجود کتابخانه کوثر شهر خرمدره اشاره کرد و ادامه داد: این کتابخانه یکی از افتخارات شهرستان است



احمد خانی یادآور شد: ایجاد قرائت خانه در دو نقطه شهر، ایجاد ایستگاه مطالعه در پارک اصلی شهر، اختصاصص سرویس رایگان ایاب و ذهاب جهت انتقال مراجعین کتابخانه کوثر از برنامه های سال 87 است.

وی ایجاد کتابخانه در روستاهای سوکهریز و نفیرآباد را ضروری دانست.

همچنین در ادامه این جلسه شریفی تنها رئیس شورای شهرستان همکاری شورا مبنی اختصاص زمین جهت احداث کتابخانه مرکزی را اعلام کرد و گفت: با وجود مشکل زمین در خرمدره به لحاظ اهمیت کتابخانه ها اعلام مقدار زمین مورد نیاز از سوی امور کتابخانه ها منجر به این خواهد شد که با برنامه ریزی در احداث و ایجاد کتابخانه در شهرستان موثر واقع شویم.

قاسم صیادی فرماندار خرمدره نیز در این جلسه بر تحقق به موقع سهم نیم درصد کتابخانه ها از محل در آمد شهرداری تاکید نمود.

صیادی استفاده از فرصتهایی نظیر سفر دوره دوم ریاست جمهوری به استان را در پیشبرد اهداف مورد نظر مهم تلقی نمود و از بخشدار خواستار پیگیری و بررسی وضعیت روستاهای سو کهریز و نصیر آباد جهت استفاده بهینه از فضاهای موجود جهت احداث کتابخانه شدند همچنین جدیت و سریع در اجرای مصوبات انجمن را نیز مورد تاکید قرار داد.