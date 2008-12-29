دانشنامه امام حسین(ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دانشنامه با مطالبی خواندنی و قابل تحقیق و پژوهش در قالب 19 نمایه اصلی و 16 نمایه فرعی از هم اکنون بر روی شبکه جهانی اینترنت در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.



در این دانشنامه علاوه بر توضیح زندگینامه امام حسین (ع) به عنوان سومین امام شیعیان می‌پردازد به ویژگی‌ها و خصوصیات فردی این امام همام پرداخته شده است.



زندگانی امام قبل از امامت، امام در دوره امامت، امام و کربلا و... از جمله نمایه‌های این دانشنامه است.



همچنین تحلیل واقعه عاشورا، درس‌هایی از امام، سیره و اخلاق امام، فضائل و مناقب امام، امام و نقش آفرینان حماسه کربلا، امام از نگاه قرآن و اهل بیت(ع)، امام از نگاه اندیشمندان، امام در اینترنت و رسانه‌ها، امام و عاشورا در آینه هنر و ادب از دیگر نمایه‌های این دانشنامه است.



دعای عرفه و زیارت امام حسین(ع) نیز از نمایه‌های دیگر دانشنامه امام حسین(ع) است.



اربعین حضرت، امام و عزاداری، قیام امام و انقلاب اسلامی ایران، امام - کتاب و کتابشناسی و... هم از جمله نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.



عوامل و زمینه‌های نهضت عاشورا، اهداف و انگیزه‏های نهضت، پیام‏ها و پیامدهاى نهضت، حضرت عباس(ع) علمدار کربلا، اصحاب و یاران امام در کربلا، حضرت زینب (س) پیام رسان کربلا و زنان و نهضت حسینی از جمله نمایه‌های فرعی دانشنامه امام حسین(ع) است.



امام حسین(ع) و امام مهدی (عج)، خاطرات زائران حسینی، مصائب حسینی، تاریخچه عزاداری، شیوه‌های عزای حسینی، فلسفه عزاداری، تبلیغ و محرم و عزاداری و عنایات حسینی را از جمله دیگر نمایه‌های فرعی این دانشنامه می‌باشد.



علاقمندان می‌توانند برای استفاده از این دانشنامه به آدرس اینترنتی http://www.hawzah.net مراجعه کنند.