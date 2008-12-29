سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام سند تعامل امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این سند تعامل و همکاری در راستای ابلاغیه مورخ 20/6/1387 رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شد که طی آن معظم له نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض و بر همکاری دستگاههای نظارتی با آن تاکید فرمودند.

با امضای این سند تعامل از این پس سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت و ارزیابی مستمر و به هنگام و نیز انجام ماموریتهای مرتبط در خصوص نحوه اجرای صحیح سیاستهای کلی نظام و قوانین ذیربط به ویژه برنامه های توسعه، اجرای تکالیف قانونی دستگاهها و احراز تطبیق عملکردها با سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات همکاری خواهند داشت.

تبادل تجربیات، اطلاعات و کارشناسان، بهره مندی از نظریات کارشناسی و تخصصی برگزاری دوره های آموزشی نشستهای علمی و همایشهای مشترک و مبادله نتایج پژوهشها و تحقیقات از دیگر محورهای این سند همکاری است. همچنین بر اساس این سند، کمیته ای مشترک برای تدوین برنامه ها، ساماندهی امور و اجرایی کردن طرحها به منظور حسن اجرای سند تعامل و استمرار کارها تشکیل می شود.

این سند تعامل در 7 بند تدوین و در تاریخ 8/10/87 به امضای حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.