به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما متن نامه حمایت سینماگران ایرانی را در همدلی و همدردی با مردم مظلوم غزه به این شرح منتشر کرد:

غزه زنده است. چون مردمانش در انبوه میلیونی بمب‌ها و گلوله‌ها، مقاوم و سربلند ایستاده و داغ شکست را بر پیشانی دشمنان جهانی انسانیت خواهند گذاشت. غزه زنده می‌ماند. گرچه آشیانه پرندگانش به آتش کشیده شده و کودکانش به خواب ابدی رفته‌اند. غزه تا ابد زنده است. چون داغ مادران غزه داغ همه مادران عالم است.

در این راستا ما هنرمندان سینمای ایران بسان قطره‌ای پیوسته به دریای خروشان انسان‌های آزاده جهان، دست خود را در دستان مجروح مردم غزه می‌گذاریم و در این قطعه تاریخی شانه به شانه آنان می‌ایستیم تا روزی در هیاهوی پیروزی‌شان شاهد اشک شوق روی گونه‌های زخمی‌شان باشیم.

ما هنرمندان سینمای ایران از همه مجامع جهانی و انسان‌های آزاده می‌خواهیم در این روزها که روز میلاد شیرین حضرت مسیح علیه السلام است به دفاع از مردم غزه، پیام صلح و دوستی پیامبران الهی را به همه جهانیان برسانند.

امضاکنندگان نامه حمایت سینماگران از مردم مظلوم غزه عبارتند از عزت‌الله انتظامی، عباس کیارستمی، رخشان بنی‌اعتماد، داریوش مهرجویی، مجید مجیدی، سیف‌الله داد، بهمن فرمان‌آرا، احمدرضا درویش، ابراهیم حاتمی‌کیا، مهدی فخیم‌زاده، کمال تبریزی، محمدرضا هنرمند، مجتبی راعی، علیرضا رئیسیان، سیدرضا میرکریمی، جواد شمقدری، جمال شورجه، محمدمهدی عسگرپور، عبدالحسن برزیده، همایون اسعدیان، محمدحسین حقیقی، پرویز پرستویی، داود رشیدی، داریوش ارجمند، امین تارخ.

علیرضا خمسه، حبیب دهقان‌نسب، علی مصفا، منوچهر محمدی، فرشته طائرپور، هارون یشایایی، محمدمهدی دادگو، علی آشتیانی‌پور، فرهاد توحیدی، محمدرضا سکوت، مرتضی رزاق‌کریمی، کامران ملکی، محمد سریر، ابراهیم مختاری، ابراهیم حقیقی، شادمهر راستین، جواد طوسی، شهرام جعفری‌نژاد، بهرام بدخشانی، حافظ احمدی، محسن روشن، محمدرضا دلپاک، ایرج رامین‌فر، محرم زینالزاده، اصغر پورهاجریان، محمد داودی، احمد طالبی‌نژاد، تورج منصوری، لیلا حاتمی، محمدرضا شرف‌الدین، حبیب احمدزاده، مهین نویدی و...

لحظه به لحظه بر تعداد امضاهای نامه سینماگران ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه افزوده می‌شود.