اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

شنبه - 14/10/87

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: ساعدی، کمک‌ها: صفا و داودی، داور چهارم: صمدیان

* پیام مشهد - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: اسدی، کمک‌ها: نقوی و سحری، داور چهارم: خورشیدی

* پاس همدان - برق شیراز ، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

داور: حق وردی، کمک‌ها: مجد قرا ملکی و رضایی تبار، داور چهارم: بابلی

* سایپا کرج - راه آهن شهرری، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: رفیعی، کمک‌ها: شمس و فراهانی، داور چهارم: افشار

* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: افشاریان، کمک‌ها: نظری و شاهین، داور چهارم: مرادی

* صبای قم - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: قهرمانی، کمک‌ها: فرح نیا و موقلی، داور چهارم: زرگر

* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: مظفری، کمک‌ها: منصوری و غمزه، داور چهارم: شیخی

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: ممبینی، کمک‌ها: کریمی و رفعتی، داور چهارم: خداپرست

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

داور: جهانبازی، کمک‌ها: نجفی و زارع، داور چهارم: محمدی