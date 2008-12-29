اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:
شنبه - 14/10/87
* مقاومت شهید سپاسی شیراز - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: ساعدی، کمکها: صفا و داودی، داور چهارم: صمدیان
* پیام مشهد - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: اسدی، کمکها: نقوی و سحری، داور چهارم: خورشیدی
* پاس همدان - برق شیراز ، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
داور: حق وردی، کمکها: مجد قرا ملکی و رضایی تبار، داور چهارم: بابلی
* سایپا کرج - راه آهن شهرری، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: رفیعی، کمکها: شمس و فراهانی، داور چهارم: افشار
* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی
داور: افشاریان، کمکها: نظری و شاهین، داور چهارم: مرادی
* صبای قم - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: قهرمانی، کمکها: فرح نیا و موقلی، داور چهارم: زرگر
* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: مظفری، کمکها: منصوری و غمزه، داور چهارم: شیخی
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: ممبینی، کمکها: کریمی و رفعتی، داور چهارم: خداپرست
* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی
داور: جهانبازی، کمکها: نجفی و زارع، داور چهارم: محمدی
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