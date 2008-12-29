نتوانستیم به حداقل امتیاز دست پیدا کنیم / پیام سقوط نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس چمنیان که پس از شکست تیمش برابر فولادخوزستان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما در این دیدار به علت محرومیت و مصدومیتT 7 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و در شرایط بدی با فولاد دیدار کردیم. در این شرایط آنها برابر ما عملکرد خوبی داشتند و در نهایت موفق به پیروزی در این دیدار شدند.

وی با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی است که تیم را در اختیار گرفته است، ادامه داد: تیم به علت مشکلات مالی شرایط خوبی نداشت اما در این مدت سعی کردم، ضمن رفع مشکلات تاکتیکی وضعیت روحی-روانی بازیکنان را هم سر و سامان دهم. البته با شرایطی که تیم داشت برای کسب حداقل امتیاز به اهواز آمده بودیم که متاسفانه به اهدافمان دست پیدا نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد در مورد بحث مشکلات مالی این باشگاه خاطرنشان کرد: مشکلات مالی تا حدودی برطرف شده است ولی امیدوارم این مشکلات کاملا برطرف شده تا بازیکن با آرامش بیشتری در تمرینات و مسابقات شرکت کنند.

چمنیان در پایان گفت: من به تیم پیام بسیار امیدوارم و مطمئنا در بازی های آینده روند رو به رشد را در پیش گرفته و قعطا سهمیه خود در لیگ برتر را حفظ کرده و به دسته پائین تر سقوط نخواهد کرد.

تیم فوتبال پیام مشهد عصر امروز و در چارچوب هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، برابر تیم فوتبال فولاد خوزستان با نتیجه 3 بر صفر به تن شکست داد.