سعید بشیری در این باره به خبرنگار مهر گفت: پارسال در ایام سوگواری امام حسین (ع) طرح پخش سیاه و سفید برنامه مطرح و از سوی مدیران شبکه چهار اجرا شد که مخاطبان از آن استقبال کردند. امسال نیز با شروع ایام سوگواری تصمیم گرفتیم برای جذب مخاطب و بهتر دیده شدن، برنامه سیاه و سفید پخش می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع سعی داریم فضای "دو قدم مانده به صبح" منطبق با این ایام باشد. البته پلی‌بک‌ها و آیتم‌ها رنگی است، اما وقتی دوربین به سمت استودیو می‌رود، سیاه و سفید می‌شود. امشب در بخش اول برنامه جلیل عرفان‌منش و منوچهر محمدی درباره تاریخ صحبت می‌‌کنند. در بخش دوم افشین شاهرودی کارشناس و دکتر مهدی مقیم‌نژاد میهمان درباره عکاسی خلاقه می‌گویند.

این تهیه‌کننده و کارگردان در پایان افزود: فردا شب در بخش اول مجید رضابالا کارشناس و دکتر اعوانی میهمان درباره اخلاق کانت صحبت می‌کنند و در بخش دوم مسعود سپهر کارشناس و قباد شیوا گرافیست تبلیغات در ایران را بررسی می‌کنند.

"دو قدم مانده به صبح" کاری از شبکه چهار به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بشیری و اجرای محمدصالح علا از شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:15 تا یک بامداد در بخش‌های مختلف فرهنگی هنری پخش می‌شود.