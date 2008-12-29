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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۳۰

در هیئت اجرایی کمیته المپیک؛

نحوه نظارت بر برنامه ها و عملکرد فدراسیونهای ورزشی بررسی می شود

نحوه نظارت بر برنامه ها و عملکرد فدراسیونهای ورزشی بررسی می شود

در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک چگونگی نظارت و ارزیابی برنامه ها و عملکرد فدراسیونهای ورزشی در راه آماده سازی تیم های ورزشی برای بازیهای آسیایی گوانگجو و المپیک لندن بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ساعت 6 صبح فردا سه شنبه به ریاست محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک و 10 عضو هیئت اجرایی در محل این کمیته برگزارخواهد شد.

به گفته بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک بررسی برنامه های اجرایی کمیته تدارکاتی بازیهای آسیایی گوانگجو و المپیک لندن ، تنظیم برنامه زمان بندی جهت بررسی برنامه های آماده سازی فدراسیونهای ورزشی و نحوه تدارک و پشتیبانی از تیم های شرکت کننده در رویدادهای بین المللی ظرف ماههای آینده در دستور کارجلسه هیئت کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین پیرامون روسای دوکمیسیون پزشکی و محیط زیست که انتخاب روسای آن به جلسات آتی موکول شده بود، تصمیم گیری خواهد شد.

نحوه نظارت کمیته ملی المپیک و انتخاب ناظران ویژه برای فدراسیون های شرکت کننده دربازیهای آسیایی و المپیک از دیگر موارد مورد بررسی درجلسه فردا خواهد بود. 

نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضورمحمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای این کمیته علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی، مهدی هاشمی، مهدی کرباسیان، مهدی قدمی، محمود خسروی وفا، احمد ناطق نوری و رباب شهریان برگزار می شود.

کد مطلب 808650

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