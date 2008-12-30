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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مالکان اراضی بایر آذربایجان غربی با کاربری مسکونی مالیات می دهند

مالکان اراضی بایر آذربایجان غربی با کاربری مسکونی مالیات می دهند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: اراضی بایر با کاربری مسکونی در شهرها با جمعیت بیش از 100 هزار نفر مالیات می دهند.

علی خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: براساس آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از غیر دولتی و خصوصی مکلفند برای تمامی اراضی بایر با کاربردی مسکونی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالاتر از 100 هزار نفر اظهار نامه مالیاتی تسلیم کنند.

وی ادامه داد: براساس این آیین نامه در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب کند، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره امور مالیاتی محل، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره 3 ذیل ماده 15 قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد کرد.

خانمحمدی همچنین عنوان کرد: در مواردی که موردی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کند، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره 3 ذیل ماده 15 قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین نامه عمل می کند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: براساس آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شهرداریها باید فهرست اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده خود را شناسایی و مشخصات آن را طبق فرم یا روشهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام کند.

کد مطلب 808654

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