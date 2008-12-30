مرکز اورژانس خدمات اجتماعی در ارومیه آغاز به کار کرد

جلال جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این مرکز با هدف شناسایی، کنترل، کاهش آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع, مشکلات و بحران های خانوادگی و فردی با مداخلات اجتماعی و روانی، پیشگیری از وقوع جرم و قضازدایی و آگاه سازی خانواده ها از معضلات اجتماعی و پیامدهای ناشی از آنها ایجاد شده است.

وی قابل دسترسی بودن خدمات اجتماعی و تخصصی برای کلیه مردم در هر زمان به صورت رایگان و خروج از محدودیت زمانی و مکانی برای ارائه خدمات از ویژگی های این مرکز عنوان کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: این مرکز به خط تلفن 123 و تیم سیار خدمات اجتماعی با دو خودروی ویژه اورژانس اجتماعی مجهز است که امکان بهره مندی از خدمات برای کلیه اقشار جامعه هدف را فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه برای راه‌اندازی این اورژانس بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: 16 نفر به ‌طور تمام وقت در این اورژانس فعالیت می‌کنند.

جهانگیری با اعلام اینکه علاوه بر اورژانس 123 مجموعه‌های دیگری در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این ساخنمان تعریف شده است، افزود: این ساختمان با حدود دو هزار و 200 متر مربع دارای هفت یال دیگر است که یال‌های شش‌گانه آن هنوز آماده بهره‌ برداری نیست.