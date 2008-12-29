در بازی فولاد خوزستان با پیام خراسان بر گل نخوردن تاکید داشتم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی امروز پس از کسب یک پیروزی 3 بر صفر در مقابل پیام خراسان در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز عنوان کرد: در بازیهای گذشته گلهای بدی از حریفان دیافت می کردیم و به راحتی بازیهای برده خود را به حریفان واگذار می کردیم ولی در این بازی به بازیکنان تاکید کردم که تحت هیچ شرایطی از حریف گلی را دریافت نکنند حتی اگر این بازی را با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسانیم.

جلالی افزود: برای گل نخوردن در این بازی و بازیهای آینده تمرینات نیم فصل خود را روی گل نخوردن متمرکز کردیم و خوشحالم که در اولین بازی بعد از تعطیلات نیم فصل به این خواسته خود دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه یک پیروزی پرگل در مقابل پیام خراسان به دست آوردیم ولی تیم مشهدی حریف دست و پا بسته ای نبود و در مقابل آن سختی کشیدیم.

جلالی اظهار داشت: خوشبختانه این بازی طلسم نتایج نامطلوب خانگی ما را شکست و ما با روحیه بهتری از این پس به مصاف حریفان خواهیم رفت.

وی با اشاره به تمدید قرار سه ساله خود با تیم فولاد خوزستان گفت: سعی می کنم در سال آینده فولاد مقتدری را روانه مسابقات لیگ برتر کنم و آن را به روزهای سابق و درخشان خود بازگردانم.

جلالی در مورد مصدومیت سهراب بختیاری زاده، مدافع فولاد عنوان کرد: هیچ بازیکنی تا پایان فصل جایگزین بختیاری زاده نمی شود.

فولاد خوزستان در این بازی با نتیجه 3 بر صفر و با گل های سعید رمضانی(2 گل) و سیامک سرلک به پبروزی دست یافت.