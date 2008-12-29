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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۲۴

"چشمه" در کانون فیلم معناگرا اکران می‌شود

فیلم سینمایی "چشمه" به کارگردانی دارن آرونوفسکی روز جمعه 13 دی‌ماه در هفتاد و هشتمین نشست کانون فیلم معناگرا روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد فیلم ساعت 10 صبح روز جمعه در سینما فرهنگ به نمایش درمی‌آید و سپس با حضور حسین فاطمی و محمدباقر قهرمانی از مدرسان سینما نقد و بررسی می‌شود.

"چشمه" داستان مردی است که بعد از مرگ همسرش دنبال اکسیر زندگی می‌گردد تا شاید دوباره همسرش را ببیند. فیلم دو داستان موازی را روایت می‌کند که دو شخصیت در دو زمان متفاوت مسیری یکسانی را برای رسیدن به سرچشمه آفرینش می‌پیمایند.

آرونوفسکی فیلم‌هایی چون "پی" و "مرثیه یک رویا" را در پرونده کاری دارد. "چشمه" محصول سال 2006 است و هیو جکمن، ریچل وایس، الن برستین و... نقش‌آفرینی کرده‌اند. فیلم در جشنواره ونیز برای کسب شیر طلایی رقابت کرد.

کد مطلب 808661

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