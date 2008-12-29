رایزنی یک هیئت چینی با مقامات پاکستان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشتیدپرس، ژنرال اشفق پرویز کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در گفتگو با هیئت دیپلماتیک چین که به این کشور سفر کرده است، بر لزوم پرهیز از جنگ در شرایط پرتنش موجود برای کمک به صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.

هه یافئی معاون وزیر خارجه چین رئیس هیئت اعزامی این کشور به پاکستان نیز در این دیدار جنگ را راه حل مناسبی برای حل مسائل ندانست و گسترش تنش ها بین دو کشور را تنها به نفع تروریستها و تندروها دانست.

هیئت اعزامی چین پس از دیدار با مقامات پاکستانی به هند خواهد رفت.

در روزهای گذشته خبرهای متعددی حاکی از تحرکات نظامی پاکستان و هند در مرزهای مشترک دو کشور منتشر شد و خبرگزاریها از اعزام 20 هزار نیروی پاکستانی به مرز با هند و استقرار جنگنده های هندی در نزدیکی مرز پاکستان خبر دادند.

هند و پاکستان پیش از این نیز روابط پر تنش را با هم داشتند اما حادثه تروریستی ماه گذشته بمبئی که هند شبه نظامیان پاکستانی را عامل آن می داند موجب شدت گرفتن این تنشها شد.

