داور بازی برد را به ابومسلم هدیه کرد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد وینگو بگوویچ عصر امروز در جمع خبرنگاران در استادیوم ثامن الائمه (ع) افزود: داور بازی نتیجهی این بازی را به وجود آورد و این پیروزی را به تیم ابومسلم هدیه کرد.
وی اظهار داشت: در نیمه دوم بازی تیم ابومسلم به جز یک گل آفساید موقعیت دیگری نداشت و نتوانست کاری را در مقابل ما انجام دهد.
سرمربی تیم پاس همدان تصریح کرد: در نیمه اول بازی در زمانی که بازی را در اختیار داشتیم، بر روی اشتباه دروازه ما گل خوردیم و در نیمه دوم هم در حالی که بر روی تیم ابومسلم فشار میآوردیم و جریان بازی در اختیار ما بود بر روی اشتباه محض داور کنار گل دوم را دریافت کردیم.
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