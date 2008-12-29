داور بازی برد را به ابومسلم هدیه کرد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد وینگو بگوویچ عصر امروز در جمع خبرنگاران در استادیوم ثامن الائمه (ع) افزود: داور بازی نتیجه‌ی این بازی را به وجود آورد و این پیروزی را به تیم ابومسلم هدیه کرد.

وی اظهار داشت: در نیمه‌ دوم بازی تیم ابومسلم به جز یک گل آفساید موقعیت دیگری نداشت و نتوانست کاری را در مقابل ما انجام دهد.

سرمربی تیم پاس همدان تصریح کرد: در نیمه‌ اول بازی در زمانی که بازی را در اختیار داشتیم، بر روی اشتباه دروازه‌ ما گل خوردیم و در نیمه‌ دوم هم در حالی که بر روی تیم ابومسلم فشار می‌آوردیم و جریان بازی در اختیار ما بود بر روی اشتباه محض داور کنار گل دوم را دریافت کردیم.