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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۵۵

وینگو بگوویچ:

داور بازی برد را به ابومسلم هدیه کرد

داور بازی برد را به ابومسلم هدیه کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم پاس همدان گفت: داور بازی برد را به ابومسلم هدیه کرد.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد وینگو بگوویچ عصر امروز در جمع خبرنگاران در استادیوم ثامن الائمه (ع) افزود: داور بازی نتیجه‌ی این بازی را به وجود آورد و این پیروزی را به تیم ابومسلم هدیه کرد.

وی اظهار داشت: در نیمه‌ دوم بازی تیم ابومسلم به جز یک گل آفساید موقعیت دیگری نداشت و نتوانست کاری را در مقابل ما انجام دهد.

سرمربی تیم پاس همدان تصریح کرد: در نیمه‌ اول بازی در زمانی که بازی را در اختیار داشتیم، بر روی اشتباه دروازه‌ ما گل خوردیم و در نیمه‌ دوم هم در حالی که بر روی تیم ابومسلم فشار می‌آوردیم و جریان بازی در اختیار ما بود بر روی اشتباه محض داور کنار گل دوم را دریافت کردیم.

کد مطلب 808667

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