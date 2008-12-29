به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خدایی دبیر سوگواره عکس با عاشورائیان به پایگاه خبری حوزه هنری گفت: حوزه هنری زنجان پس از برگزاری پنج دوره موفق این سوگواره و استقبال عکاسان علاقمند امسال نیز این برنامه را برگزار می‌کند. عکس‌های ارسالی باید با نگاهی نو و خلاق به آئین‌های سوگواری حسینی ارائه شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر 10 قطعه از آثار خود را حداکثر تا 26 دی به دبیرخانه دائمی سوگواره در زنجان، خیابان امام، میدان انقلاب، جنب سینما قدس ارسال و برای اطلاعات بیشتر به پایگاه www.artzanjan.ir مراجعه کنند.

سوگواره عکس با عاشورائیان به همت حوزه هنری استان زنجان و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور عکاسان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، قزوین و زنجان محرم امسال برگزار می‌شود.