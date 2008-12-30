نمی توانستیم به کویت نرویم / بگذارید هر چه دلشان می خواهد بگویند

سعید آذری درگفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم با تیم ملی کویت گفت: در غیاب دو بازیکن اصلی توانستیم عملکرد بسیار خوبی را برابر تیم ملی کویت از خود نشان دادیم و اگر دو موقعیت طلایی خود را به راحتی از دست نمی دادیم، می توانستیم در این دیدار که حکم بازی ملی داشت، با پیروزی به ایران باز گردیم.

وی با بیان اینکه در این دیدار تیمش علاوه بر اینکه محک خوبی خورد، توانست نماینده شایسته ای برای ایران باشد، افزود: در این بازی نشان دادیم حتی تیم های باشگاهی ایران هم برابر تیم های ملی کشورهای آسیایی حرف های زیادی برای گفتن دارد. البته مساله بسیار مهم در این دیدار این بود که روی اسکوبورد ورزشگاه ننوشته بودند ذوب آهن بلکه نام ایران را روی تیم ما گذاشته بودند و این باعث افتخار ماست که در این دیدار بین المللی توانستیم از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مورد انتقادهای مطرح شده از این تیم که به خاطر دیدار با کویت مسابقه این تیم با داماش لغو شد، تاکید کرد: خیلی ها می گویند ما امروز یا فردا می توانستیم برابر داماش بازی کنیم اما آیا خود تیم های استقلال و پرسپولیس هم قبول می کردند که در فاصله کمتر از 6 روز 3 بازی مهم داخلی و خارجی را برگزار کنند؟

وی با بیان این که ما نمی توانیم جزیزه ای عمل کنیم، اضافه کرد: ما به نام فوتبال ایران به کویت رفتیم زیرا به درخواست شیخ احمد رئیس شورای المپیک آسیا و برای مراودات دیپلماسی ورزش کشور و خصوصا کمیته ملی المپیک نیاز به حضور یک نماینده ایران در کویت بود. البته ابتدا قرار بود تیم ملی پیش از سفر به اسپانیا یک دیدار با کویت انجام دهد و پس از آن با هزینه شیخ احمد به اسپانیا سفر کند، اما در نهایت تصمیم بر آن شد که ذوب آهن به عنوان قهرمان نیم فصل رقابت های لیگ برتر با کویت بازی کند.

آذری تصریح کرد: ما اعتقاد داریم هر باشگاهی که از پول دولت استفاده می کند باید تحت شرایطی خاص برای عملی شدن سیاست های کلان نظام و ورزش، به عنوان سفیر کشور در مسابقات برون مرزی شرکت کرده و از اعتبار ورزش ایران دفاع کند. ما هم پس از درخواست افشارزاده و کفاشیان و انسجام روابط دیپلماسی ورزش ایران و آسیا، در این دیدار شرکت کردیم.

وی در مورد درخواست تیم داماش برای 3 بر صفر شدن نتیجه دیدار تیمش با ذوب آهن اظهار داشت: بگذارید آنها هرچه دلشان می خواهند بگویند، سفر ملی ما به کویت با لغو مسابقات به دلیل نداشتن پول و سفر نکردن یک تیم به شیراز یا شهرهای دیگر و یا بارندگی و مسائل دیگر بسیار فرق می کند. ما برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران و به عنوان تیمی ملی به کویت رفتیم و سفرمان با هماهنگی و درخواست مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال بود.

مدیر عامل ذوب آهن در پایان در پاسخ به این ابهام که خیلی ها لغو دیدار با داماش را کمک به ذوب آهن برای دو اخطاره نشدن بازیکنانش و استراحت بیشتر برای حضور قدرتمند برابر پرسپولیس می دانند، گفت: بحث های زیادی در این چند روز مطرح شده و فضای نامناسبی را علیه تیم ما ایجاد کرده اند اما مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال و شخص آقای نبی می تواند این شک و گمان ها را از بین ببرند. از ما برای این سفر درخواست شد و ما هم بر اساس احساس مسئولیتی که نسبت به ورزش کشور داشتیم به کویت رفتیم. البته این هم از حواشی زیبای فوتبال است که همه مسائل را برای رسیدن به اهدافشان به هم ربط می دهند.