آرارات در تهران مغلوب تراکتورسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که در این مسابقات تیم بسکتبال آرارات تهران با نتیجه 80 بر 84 برابر میهمان خود تراکتورسازی کردستان شکست خورد.

این دیدار به علت حضور بازیکنان بسکتبال آرارات در تعطیلات سال جدید میلادی زودتر از سایر دیدارهای هفته یازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار شد.

با این نتیجه تیم بسکتبال آرارات با 15 امتیاز که حاصل 5 برد و 5 شکست است، همچنان در رده پنجم قرار گرفته است. تراکتورسازی کردستان هم با این پیروزی 15 امتیاز شد و به رده ششم جدول صعود کرد. این تیم 6 پیروزی و 3 شکست را در کارنامه اش دارد.

برنامه سایر دیدارهای این هفته که پنجشنبه 12 دیماه برگزار می شود، به شرح زیر است:

* مهرام تهران - شهرداری گرگان

* هیئت بسکتبال لنگروا - دانشگاه آزاد تهران

* پتروشیمی بندر امام - صبای مهر تهران

* هیئت بسکتبال شهرکرد - لوله as شیراز

* هیئت بسکتبال خراسان رضوی - بیم مازندران