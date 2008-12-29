سازمانهای حقوق بشری ایران جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: رژیم غاصب اسراییل تا کنون نسبت به توصیه‌های نشستهای عادی و ویژه شورای حقوق بشر و پروفسور جان دوگار گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی که در گزارشات خود وضعیت اسف‌بار مردم فلسطین را مورد تایید قرار داده و نسبت به ادامه روند اشغال و وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر و اوضاع انسانی آن هشدار داده بی‌تفاوت بوده است.



در این بیانیه همچنین اعلام شده است: بسیاری از مردم و اعضای ایرانی سازمانهای غیردولتی حقوق بشر از جامعه جهانی می‌پرسند که آیا نمی‌شود همانگونه که در مورد رویدادهای دارفور سودان شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داد تا زمینه اجرای عدالت را فراهم آورد در مورد جنایات انجام شده در سرزمینهای اشغالی فلسطین نیز از همین رویه حقوقی و قضایی استفاده گردد تا جامعه بین‌المللی نسبت به فراگیر بودن اجرای عدالت در گستره جهانی و غیرگزینشی بودن فعالیتها و سازوکارهای حقوق بشری بین‌المللی متقاعد شود.



بر اساس این گزارش نسخه‌ای از این بیانیه برای پی‌لی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است.



جمعیت دفاع از ملت فلسطین، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، جمعیت دفاع از کرامت انسانی، انجمن غیر دولتی حمایت از خانواده های قربانیان ترور، کانون هابیلیان، موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگاه اجتماعی و انجمن حمایت از دیپلماتهای ربوده شده ایرانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.