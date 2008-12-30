درخواست پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات با هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، "محمد علی دورانی" مشاور ارشد امنیت ملی پاکستان از اسلام آباد و دهلی نو خواست گفتگوها برای حل تنشهای ناشی از واقعه تروریستی بمبئی را از سربگیرند.

وی افزود: رسانه های دو کشور به جنگ دامن می زنند و دو کشور باید فضای بی اعتمادی موجود را از بین ببرند.

در روزهای گذشته خبرهای متعددی حاکی از تحرکات نظامی پاکستان و هند در مرزهای مشترک دو کشور منتشر شد و رسانه ها از اعزام 20 هزار نیروی پاکستانی به مرز با هند و استقرار جنگنده های هندی در نزدیکی مرز پاکستان خبر دادند.

هند و پاکستان پیش از این نیز روابط پر تنش را با هم داشتند، اما حادثه تروریستی ماه گذشته بمبئی که هند شبه نظامیان پاکستانی را عامل آن دانسته است، سبب شدت گرفتن این تنشها شد.

