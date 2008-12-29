هنرمندان جهان مظلومیت فلسطین را در تاریخ ثبت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هیئت اسلامی هنرمندان متن بیانیه هیئت را به این شرح اعلام کرد: حوادث اخیر نوار غزه که مظلومیت مضاعف فلسطینیان به عنوان قربانیان اصلی و خوی اشغالگری صهیونیست‌ها را آشکار کرد، از جانب اعضا و مرتبطین هیئت اسلامی هنرمندان به شدت محکوم می‌شود و هیئت تمام آزادگان جهان را به برخورد عملی با این فجایع فرامی‌خواند.

در ادامه بیانیه آمده است: ما معتقدیم هنرمندان سراسر جهان فارغ از هر مرزبندی فکری سیاسی و حتی اعتقادی صرفاً به عنوان یک انسان باید به شدیدترین وجه این جنایات فجیع و ضد انسانی را محکوم کنند و با تمام ابزارهای ممکن به مقابله زبانی و عملی با صهیونیست‌های خونخوار بپردازند.

در بخش دیگر بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان می‌خوانیم: اما هنرمندان را وظیفه دیگری نیز هست. باید به عنوان یک واجب کفایی هنرمندان شاخه‌های مختلف مثل تئاتر، سینما، تجسمی، موسیقی، رمان، شعر،‌ نقاشی و... با خلق آثار هنری فریاد مظلومیت فلسطینیان و چهره حیوانی و خونخوار اشغالگران صهیونیست را در حافظه فرهنگ و تاریخ بشریت ثبت نمایند.

این هیئت در پایان بیانیه خود آورده است: ما همه هنرمندان جهان، خصوصاً اصحاب هنر و فرهنگ مسلمان و بالاخص هنرمندان ایران را به انجام آن وظیفه انسانی و این واجب کفایی فرامی‌خوانیم.