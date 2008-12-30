تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه دهم دیماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با دوم محرم سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی ام دسامبر سال 2008 میلادی.

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* برق شیراز - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران

- هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ساعت 6 صبح امروز به ریاست محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک و 10 عضو هیئت اجرایی در محل این کمیته برگزار می شود.

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با انجام دیدار هال سیتی و آستون ویلا به پایان می رسد.

- مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از امروز با حضور 20 بازیکن در آکادمی بین المللی پینگ پنگ تهران آغاز می شود.

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی و باشگاهی امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:

* قطر - لیبی

* الاهلی امارات - عراق

* یمن - زیمبابوه

* امارات - کویت