تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه دهم دیماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با دوم محرم سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی ام دسامبر سال 2008 میلادی.
- هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* برق شیراز - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران
- هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ساعت 6 صبح امروز به ریاست محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک و 10 عضو هیئت اجرایی در محل این کمیته برگزار می شود.
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با انجام دیدار هال سیتی و آستون ویلا به پایان می رسد.
- مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از امروز با حضور 20 بازیکن در آکادمی بین المللی پینگ پنگ تهران آغاز می شود.
- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی و باشگاهی امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:
* قطر - لیبی
* الاهلی امارات - عراق
* یمن - زیمبابوه
* امارات - کویت
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