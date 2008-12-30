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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۸:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات هفته بیستم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و برگزاری هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه دهم دیماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با دوم محرم سال 1429 هجری قمری و برابر است با سی ام دسامبر سال 2008 میلادی.

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* برق شیراز - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران

- هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ساعت 6 صبح امروز به ریاست محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک و 10 عضو هیئت اجرایی در محل این کمیته برگزار می شود.

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با انجام دیدار هال سیتی و آستون ویلا به پایان می رسد.

مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از امروز با حضور 20 بازیکن در آکادمی بین المللی پینگ پنگ تهران آغاز می شود.

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی و باشگاهی امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:
* قطر - لیبی
* الاهلی امارات - عراق
* یمن - زیمبابوه
* امارات - کویت

کد مطلب 808693

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