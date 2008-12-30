اضافه شدن گزینه ها و اختلاف نظرهای موجود / پرهیز از مربیان تحمیلی / گزارش مهر از تیم فوتبال امید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس های فروان بالاخره در نشستی که بین بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان رئیس و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد، طرفین در جمع بندی کلی به این نتیجه رسیدند که هدایت تیم فوتبال امید را به یک سرمربی خارجی بسپارند.

دراین بین مقرر شد گزینه های مد نظر فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک برنامه های خود را ارائه کنند تا اعضای کمیته تیم های ملی پس از بررسی برنامه آنها در نهایت گزینه های نهایی را انتخاب و معرفی کنند.

در نخستین اقدام کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید، از سوی علی کفاشیان اسامی شش گزینه با نام های حمید استیلی، پرویزمظلومی، بیژن ذوالفقارنسب، منصور ابراهیم زاده، ناصر ابراهیمی و مجید جلالی اعلام شد اما در فاصله کمتر از 24 ساعت این تعداد به پنج نفر کاهش یافت.

با این حال این پایان ماجرا نبود و به جای آنکه تعداد گزینه های مورد نظر هر روز محدودتر شود، در جلسه روز گذشته کمیته تیم‌های ملی به این فهرست نام نفراتی چون غلامحسین پیروانی، حمید درخشان و محمد خاکپور نیز افزوده شد.

به نظر می رسد از جمع اعضای کمیته تیم های ملی علی کفاشیان ، مهدی تاج ، مهدی محمد نبی ، فریدون معینی و مرتضی محصص نقش تاثیرگذارتری در انتخاب سرمربی آینده تیم امید داشته باشند که باید به آنها نام بهرام افشارزاده به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک را نیز اضافه کرد.

دراین میان آنچه از اتفاقات چند روز اخیر و اضافه شدن نام های جدید به گزینه های قبلی برمی آید این است که اعضای کمیته تیم های ملی برای انتخاب سرمربی تیم امید دارای " اتفاق نظر" نیستند و اختلافاتی در کار است که اجازه نمی دهد ماجرای انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید به خوبی پیش برود.

اضافه شدن گزینه های جدید به فهرست نامزدهای هدایت تیم فوتبال امید نشان می دهد که هر یک از اعضای کمیته تیم های ملی بر روی یکی از گزینه ها نظر موافق و مثبت دارند و برخی نیز گزینه های جدیدی را معرفی می کنند که طبعا مورد تایید و موافقت سایرین نیست.

در این بین خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد یکی از اعضای کمیته تیم های ملی در نشست روز گذشته عنوان کرده سرمربی تیم فوتبال امید باید رابطه نزدیکی از نظر فکری و کاری با علی دایی داشته باشد تا امور تیم امید بهتر پیش برود. ضمن اینکه برخی نیز قصد دارند مربیانی را به فدراسیون فوتبال تحمیل کنند که این اتفاق با مخالفت اعضای کمیته تیم های ملی مواجه شده است.

ضمن اینکه برخی اعضا نیز گزینه های دیگری را مطرح کرده اند که محمد خاکپور و حمید درخشان از جمله آنها بودند. معرفی این گزینه ها هر چند واکنش برخی اعضای دیگر را به همراه داشت اما در نهایت مقرر شد برنامه های آنها نیز گرفته شود. در این میان یکی از تصمیم گیرندگان در مورد تیم امید نیز بر حضور حمید استیلی یا بیژن ذوالفقارنسب در راس این تیم تاکید داشته است که ظاهرا به مخالفت هایی روبرو شده است.

براساس آخرین اطلاعات کسب شده خبرنگار مهر از فدراسیون فوتبال تاکنون شانس مربیانی چون غلامحسین پیروانی ، منصور ابراهیم زاده و پرویز مظلومی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی بیشتر از دیگران است اما با وجود اختلاف نظرهایی که در بین اعضا وجود دارد نمی تواند نسبت به انتخاب این افراد خوشبین بود.