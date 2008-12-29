  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ دی ۱۳۸۷، ۲۰:۱۱

هفته پنجم لیگ کشتی آزاد/

پیروزی مقتدارنه گاز مازندران / برتری خارج از خانه آزادگان بابل و KSB کلاردشت

پیروزی مقتدارنه گاز مازندران / برتری خارج از خانه آزادگان بابل و KSB کلاردشت

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد با پیروزی تیم های گاز مازندران، آزادگان بابل، KSB کلاردشت و راه آهن خراسان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور (جام برادران شهید پورزند) عصر امروز با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد که نتایج نهایی این دیدارها به شرح زیر است:

گروه A: 
سیمان دورود 2 - آزادگان بابل 5
گروه B:
* راه آهن خراسان 6 - صنایع و معادن همدان یک
* گاز مازندران 7 - موسسه عسگری محمدیان صفر
* نیروی زمینی ارتش 3 - KSB کلاردشت 4

در نخستین دیدار هفته پنجم لیگ برتر کشتی هم که زودتر از این مسابقات برگزار شد، تیم کشتی گراد با نتیجه 4 بر 3 برابر صدرای زیرآب به پیروزی دست یافت.

کد مطلب 808696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه