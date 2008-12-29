پیروزی مقتدارنه گاز مازندران / برتری خارج از خانه آزادگان بابل و KSB کلاردشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور (جام برادران شهید پورزند) عصر امروز با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد که نتایج نهایی این دیدارها به شرح زیر است:
گروه A:
سیمان دورود 2 - آزادگان بابل 5
گروه B:
* راه آهن خراسان 6 - صنایع و معادن همدان یک
* گاز مازندران 7 - موسسه عسگری محمدیان صفر
* نیروی زمینی ارتش 3 - KSB کلاردشت 4
در نخستین دیدار هفته پنجم لیگ برتر کشتی هم که زودتر از این مسابقات برگزار شد، تیم کشتی گراد با نتیجه 4 بر 3 برابر صدرای زیرآب به پیروزی دست یافت.
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