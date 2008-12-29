هفته پنجم لیگ کشتی آزاد/ پیروزی مقتدارنه گاز مازندران / برتری خارج از خانه آزادگان بابل و KSB کلاردشت

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد با پیروزی تیم های گاز مازندران، آزادگان بابل، KSB کلاردشت و راه آهن خراسان پیگیری شد.