رسانه ها به حضور داور ایرانی کمک کنند/ خارجی ها هم اشتباه داشتند

مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از رسانه‌های ورزشی، صدا و سیما استدعای عاجزانه دارم که فتیله حساسیت دیدار پرسپولیس - استقلال را پایین بکشند. هر اندازه که به حواشی این بازی دامن بزنند و درجه حساسیت تقابل این دو تیم را بالا ببرند، امکان قضاوت داور ایرانی را در این بازی کمتر می کنند.

وی افزود: هرچه از سوی رسانه‌ها به جامعه فوتبال و مسئولان کشور القا شود که بازی پرسپولیس - استقلال حساس است آنها نیز برای انتخاب داور این بازی حساس‌تر می شوند و سعی می کنند که با انتخاب داوری خارجی مشکلات پیرامونی این مسابقه را کاهش داده و مانع از اعتراضات مسئولان دو تیم و هواداران‌شان شوند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: اما اگر به اهالی فوتبال و به ویژه هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس آموخته شود که تقابل تیم‌های محبوب آنها مانند تمام دیدارهای لیگ یک مسابقه معمولی است که بیش از 3 امتیاز ندارد و ذهنیت آنها را از نظر فرهنگی آماده کنند که بپذیرند در داوری اشتباه طبیعی است و به همان اندازه که داور ایرانی اشتباه می کند ممکن است داور خارجی نیز مرتکب خطا شود، قطعا یک داور ایرانی می تواند دربی آتی و دیگر دیدارهای استقلال و پرسپولیس را قضاوت کند.

عنایت یادآورشد: قضاوت دربی شهر تهران تا به امروز به داوران بزرگی سپرده شده است. در همین بازی آخر دو تیم استقلال و پرسپولیس که سعد کمیل کویتی داور بود، مگر شاهد اشتباهات داوری نبودیم؟ چرا پس از این بازی کسی اعتراض نکرد؟ چون سعد کمیل خارجی بود و چند ساعت پس از مسابقه رفت؟ متاسفانه در فوتبال ما هم این ضرب المثل که "مرغ همسایه غاز است" دیده می شود. سعد کمیل می آید، در بازی اشتباهاتی طبیعی مرتکب می شود و کسی اعتراض نمی کند اما اگر یک داور ایرانی بازی را سوت می زد شاید اعتراض‌ها به عملکرد داور چند روز طول می کشید.

وی ادامه داد: تماشاگر استقلال و پرسپولیس همانطور که بصورت منطقی اشتباهات داوران خارجی در دربی را پذیرفته‌اند باید نسبت به سوت‌های داوران ایرانی در این مسابقه نیز حساسیت نشان ندهند. اگر این باور به وجود آید و حساسیت‌ها نسبت به بازی استقلال و پرسپولیس کم شود یک داور ایرانی به خوبی دربی را قضاوت می کند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: برای قضاوت دربی داوری بزرگ تر از ساندروپل به ایران نیامده است. او که پس از قضاوت در فینال جام جهانی 1994 آمریکا به تهران آمده و بهترین داور فیفا بود در بازی استقلال - پرسپولیس دو اشتباه مرگبار مرتکب شد، اشتباهاتی که بر روند بازی تاثیرگذار بود.

عنایت در ادامه اظهار داشت: فردا استقلال و سپاهان در فولادشهر بازی دارند، همه این مسابقه را رها کرده و به بازی پرسپولیس - استقلال چسبیده اند. باور کنید حساسیت این مسابقه هم کم از دربی نیست، مانند دیدار برگشت پرسپولیس و سپاهان در فصل گذشته. چطور این دو بازی را داور ایرانی می تواند قضاوت کند اما دربی را نمی تواند؟!

وی افزود: در حال حاضر مسئولان فدراسیون فوتبال افرادی که در امر برگزاری دربی مسئول هستند به این نتیجه رسیده اند که این مسابقه را داور ایرانی قضاوت کند. این امر میسر نمی شود مگر با فراهم آوردن زمینه آن از سوی رسانه‌ها. متاسفانه طی روزهای اخیر به جای کمک به حضور داور ایران در بازی استقلال - پرسپولیس، گاها مصاحبه‌های با مسئولان، مربیان و بازیکنان دو تیم انجام شده که در آن انتخاب داور خارجی برای دربی ارجح تر از داور ایرانی عنوان و ذهنیتی منفی برای قضاوت داوران ایرانی در دربی ایجاد شده است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از هفت داور بین المللی کشورمان به عنوان کاندیدای قضاوت در دربی 66 نام برد و افزود: مسعود مرادی، محسن ترکی، هدایت ممبینی، سعید مظفری زاده، خداداد افشاریان، رحیم رحیمی مقدم و محسن قهرمانی داورانی هستند که سال‌ها تجربه قضاوت در لیگ برتر را دارند می توانند بازی استقلال - پرسپولیس را داوری کنند. تا روز دربی هر کدام که از نظر روحی و روانی و بدنی آماده باشند برای قضاوت بازی به میدان می روند.

عنایت در خصوص شایعه حضور بابک رفعتی در ایران برای قضاوت دربی 66 پایتخت گفت: داوران ایرانی کمتر از این داور نیستند. شاید اگر محسن ترکی و سعید مظفری زاده هم به جای او در آلمان بودند امروز در بوندس لیگا قضاوت می کردند. رفعتی داوری برجسته است اما داوران ما شانس بیشتری از او برای قضاوت دربی دارند.