تداوم اعتراضات ضد صهیونیستی در جهان / تظاهرات مردم یونان و سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی گناه غزه، تظاهرات اعتراض آمیز در محکومیت اقدامات این رژیم و سکوت جامعه بین المللی در مقابل این جنایات در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد.

تظاهرات مردمی در آتن و پرتاب سنگ به سفارت رژیم صهیونیستی در این شهر از سوی تظاهرکنندگان به درگیری با پلیس انجامید.

در حالی که پلیس یونان خیابان های منتهی به سفارت رژیم صهیونیستی در آتن را بسته بود، تظاهرکنندگان با شعار "غزه را رها کن" خواستار اتمام نسل کشی صهیونیستها در غزه شدند.

این درحالی است که تظاهرات مردمی در کرانه باختری و رام الله در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و سکوت سئوال برانگیز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای عربی ادامه دارد.

تظاهرات مردمی در بیروت نیز با حضور دهها هزار نفر و با سخنرانی سید حسن نصرالله برگزار شد.

هزاران نفر نیز در استکهلم سوئد علیه جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. تظاهرات های مشابهی نیز در ترکیه، لندن، ایران، مصر و دیگر مناطق جهان برگزار شد.

حملات بی امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه نوارغزه از دو روزگذشته آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. براساس آخرین اطلاعات به دست آمده بیش از 300 نفر شهید و بیش از یکهزار تن دیگر نیز مجروح شدند.