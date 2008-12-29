حماس هرگونه موافقت با آتش بس را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان نماینده جنبش حماس در لبنان در گفتگو با رویترز گفت: حماس رسما بیانیه وزارت خارجه سنگال درباره اعلام آمادگی خالد مشعل برای آتش بس را تکذیب می کند.

وی در ادامه گفت: هرگونه مذاکره درباره آینده به پایان حملات رژیم صهیونیستی و لغو محاصره غزه منوط است.

خبرگزاری فرانسه ساعاتی قبل گزارش داد که وزارت خارجه سنگال در بیانیه ای اعلام کرده است: عبدالله واد رئیس جمهور سنگال و رئیس دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی اواخر روز یکشنبه با مسئول دفتر سیاسی جنبش حماس گفتگوی تلفنی داشته و خالد مشعل برای امضای آتش بس در محلی مورد موافقت طرفهای درگیر توافق کرده است.

