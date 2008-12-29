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۹ دی ۱۳۸۷، ۲۰:۳۶

حماس هرگونه موافقت با آتش بس را تکذیب کرد

حماس هرگونه موافقت با آتش بس را تکذیب کرد

با تداوم حملات وحشیانه صهیونیستها به غزه، حماس رسما بیانیه وزارت خارجه سنگال درباره اعلام آمادگی این جنبش برای آتش بس را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان نماینده جنبش حماس در لبنان در گفتگو با رویترز گفت: حماس رسما بیانیه وزارت خارجه سنگال درباره اعلام آمادگی خالد مشعل برای آتش بس را تکذیب می کند.

وی در ادامه گفت: هرگونه مذاکره درباره آینده به پایان حملات رژیم صهیونیستی و لغو محاصره غزه منوط است.

خبرگزاری فرانسه ساعاتی قبل گزارش داد که وزارت خارجه سنگال در بیانیه ای اعلام کرده است: عبدالله واد رئیس جمهور سنگال و رئیس دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی اواخر روز یکشنبه با مسئول دفتر سیاسی جنبش حماس گفتگوی تلفنی داشته و خالد مشعل برای امضای آتش بس در محلی مورد موافقت طرفهای درگیر توافق کرده است.

کد مطلب 808703

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