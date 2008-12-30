نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با مهر: محتوای سخنرانیهای محرم باید به روز باشد

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماه محرم ماه جهاد، فداکاری و ایثار بزرگوارترین و ارجمندترین انسان یعنی وجود مقدس اباعبدالله الحسین (ع) و یاران او در سرزمین کربلا است در مقابل جبهه بیداد و ظلم و ستم، اظهار داشت: اگر بخواهیم حادثه عاشورا را تحلیل کنیم تجلی امر به معروف و نهی از منکر در آن زمان بوده که بزرگترین درد و بزرگترین پیام برای بشریت در طول تاریخ است.

وی با اشاره به درسهای عاشورا تصریح کرد: حادثه عاشورا برای جامعه ما عبرت آموز و درس آموز است. چگونه شریف ترین انسانها به عنوان فرزند پیامبر به مسلخ برده شده و با فجیع ترین شکل به وسیله کسانی که مدعی امت پیغمبرند، به شهادت می رسند که این امر ممکن است در هر برهه تاریخ قابل تکرار باشد و اگر آسیب شناسی نشود ممکن است انسانهای خوب دیروز تبدیل به کسانی شوند که به این کار دست زنند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه شکست ظاهری ملاک نیست ملاک عمل به وظیفه است، افزود: انسانهایی که به وظیفه خود عمل می کنند رنگ خدایی می گیرند و آرمان ملتها می شوند. از سوی دیگر در یک حرکت انقلابی همگان باید سهیم شوند و افراد از هر شکلی که باشند در یک حرکت دینی و مقدس می توانند شرکت کنند و نام یادگار به جا گذارند به طوری که افردی که سیه چرده‌اند و مورد مقبولیت جامعه آن روز نبودند، در حادثه عاشورا سهم داشتند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه هر کاری به همان اندازه که بزرگ و با عظمت است، می تواند در معرض آسیبهای جدی هم قرار گیرد، به حادثه عاشورا که یک حادثه بزرگ و قابل توجه است اشاره کرد و گفت: آسیبهایی که متوجه این حادثه تاریخی و مقدس می شود به خاطر گستردگی آن است. چرا که هر کس سعی دارد به گونه ای به آن حادثه نزدیک شود که اگر با حقیقت و واقعیت حادثه تطبیق کند، تأثیرگذار است و انگیزه بلند عاشورایی را به جهان می رساند .

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه آسیبها چهره زیبای عاشورا در افکار جهانیان به صورت دیگر جلوه می دهد، به پیرایه های سالهای اخیر در حادثه عاشورا اشاره کرد و اظهار داشت: این پیرایه ها در قالبهای مختلف سخن، متن، شعر و چگونگی عزاداریها وجود دارد که مهمترین کار، آگاهی بخشی است که امسال مداحان اهل بیت با برگزار نشستهای مختلف و دیدار با مراجع بزرگ تقلید مشتاقانه به دنبال آشنایی با وظایف خود بودند که قدم بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه باید ظرافتهای حادثه عاشورا در نظر گرفته شده، پیرایه ها را زدوده و آن را از مسائل غیر واقعی دور کنیم تا حادثه عاشورا محفوظ بماند، تصریح کرد: باید با انواع بدعتها مبارزه شود تا مانع شود که خرافات از عظمت عاشورا بکاهد.

حسینی بوشهری انتخاب محتواهای مناسب با توجه به اقتضای زمان و متناسب با نیاز مخاطبان و مخاطب شناسی را از جمله راهکارهای مبارزه با خرافات در ایام عاشورا خواند و یادآور شد: اطلاعات درستی به مخاطبان منتقل شود تا ارتقای فکری در جامعه هدف تحقق پیدا می کند.