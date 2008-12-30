ایران اسلامی خواهان حاکمیت عفاف است

منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئله عفاف و حجاب دو موضوع مرتبط به هم و مورد توجه جامعه هستند، مبنای آن اعتقادات دینی و مذهبی جامعه ما است و ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد.

وی با اشاره به اینکه وجود عفاف و حجاب در جامعه نوعی وجه تمایز جامعه ایرانی اسلامی از دیگر جوامع است، افزود: به علت همین تمایز در بسیاری از جوامع امروز با تأکید بر اهمیت یا مقدم بودن حقوق شخصی و فردی افراد حقوق اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود.

نوبخت گفت: جوامع امروز به خاطر عدم توجه به حقوق جامعه و جمعی و متمرکز شدن بر روی حقوق فردی، دچار آسیبها و نابسامانیهای فراوانی هستند. توجه به حقوق فرد و رعایت حقوق فردی و اجتماعی در مجموعه نظام، در واقع یکی از امتیازات جامعه ایرانی اسلامی است. بی تردید یکی از مظاهر توجه به حقوق فردی و حقوق اجتماعی توجه به عفاف و حجاب در جامعه است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه بعضی با شنیدن حجاب و عفاف نزدیکترین موضوعی که به ذهنشان متبادر می شود رعایت ضوابط در پوشش و به طور خاص برای زنان است، یادآور شد: این تعریف جزئی از مفهوم عفاف و حجاب است اما آنچه مسلم است وقتی به حاکمیت عفاف و حجاب در جامعه اشاره می کنیم به بروز و ظهور و آثار عفاف و حجاب در دامنه وسیعتری توجه داریم که رفتارها، گفتارها و عملکردها را در برمی گیرد .

وی تصریح کرد: عفاف و حجاب مسلئه کلی هستند که پوشش یکی از موارد مرتبط با آنها است که به نوعی نمایانگر پندار و رفتار فرد است. به همین خاطر جامعه ما روی مسئله پوشش و ظاهر افراد حساس است ، پوشش هر فرد نشان و نمودی از تفکر و شخصیت وی و نمودی از ویژگیهای رفتاری و اخلاقی وی است.

نوبخت تأکید کرد که در مقایسه با جوامع دیگر در ایران در حد زیادی مردم مقید به عفاف و ححاب و خواهان حاکمیت عفاف و حجاب در جامعه هستند.عفاف و حجاب چون به عنوان یک ارزش مبنایی در جامعه مطرح است، تقویت آن مبنای هنجارهای دیگری در جامعه خواهد شد و تضعیف آن به گسترش ناهنجاریها کمک می کند . ما در فرهنگ بسیاری از جوامع مشاهده می کنیم که از روی عمد نسبت به نبود عفاف و حجاب فعالیت می شود و بسیاری از آسیبهای اجتماعی آنها همین مبنا را دارد.

وی با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی ایران مردم به حفظ و حاکمیت عفاف و حجاب اهمیت می دهند گفت: نظام نیز برای این درخواست مردم اهمیت قائل است و تلاش می کند تا حد ممکن حاکمیت عفاف و حجاب را در فضای عمومی جامعه ایجاد کند.

منیژه نوبخت در رابطه با عواملی که برخی ضعفها را در این رابطه به دنبال داشته گفت: در بسیاری مواقع عواملی ناخوداگاه و ناخواسته فضای فرهنگی جامعه را خدشه دار می کنند به این معنا که با عدم تقید به عفاف و حجاب مواجه می شویم. فضای فرهنگی در شرایط امروز ناخواسته متأثر از خیلی از عوامل است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وجود عوامل هشدار دهنده می تواند عامل کمک به آنها در راستای خطری باشد که در کمین فضای فرهنگی جامعه و تضعیف عفاف و حجاب قرار دارد. به طوری که این امر می تواند بسیاری از موارد عدم تقیدها را اصلاح کند.