رئیس هلال احمر در گفتگوبامهر: 2 کشتی دیگر به غزه می رود/ مخالفت مصر با انتقال مجروحان غزه به ایران

دکترسید مسعود خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که محموله های کمکی مردم ایران به اهالی مظلوم غزه با سه کشتی باری به این منطقه اعزام خواهند شد.

به گفته وی علاوه بر محموله ای که روز یکشنبه با یک کشتی باری از بندر عباس راهی غزه شد ، در روزهای اینده دو کشتی دیگر نیز سواحل ایران را به مقصد این منطقه بحران زده ترک می کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر محتویات اصلی این محموله ها را برنج، شکر، آرد، حبوبات و روغن عنوان کرد و گفت: هلال احمر برنامه های بسیار گسترده ای برای کمک رسانی به مردم فلسطین در نظر گرفته است.

خاتمی با اشاره به دشواریهای کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین افزود: ما پیش از وقوع درگیریهای اخیر در غزه و درجریان محاصره این منطقه از چندین ماه پیش در پی یافتن راهی برای کمک به فلسطینیان هستیم.

وی با بیان اینکه رساندن اقلام دارویی و غذایی به غزه با موانعی جدی روبرو است ادامه داد: ساده ترین راه انتقال مواد غذایی به غزه گذرگاه رفح و کشور مصر است که متاسفانه قاهره با این موضوع طی هفته های اخیر به شدت مخالفت می کرد اما به جهت فشارهای گسترده مردمی از سویی و پیگیری مستمر وزارت امور خارجه از دیگر سو در چند روز اخیر اجازه انتقال کمکهای مردمی به غزه صادر شده و دولت مصر اجازه حمل اجناس کمکی از هوا و دریا را به ما داده است.

وی همچنین گفت: ما روز گذشته در حدود 28 تن اقلام غذایی به قاهره فرستادیم و پروازدوم به کشور مصر نیز امروز انجام شد البته این دو هواپیما صرفا حامل مواد غذایی بوده اند چرا که به جهت اعلام مقامات مصری ارسال اقلام دارویی به این کشور در حال حاضر امکانپذیر نیست.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین گفت: در پی مذاکرات صورت گرفته قرار شده تا در بندر عقبه اردن نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ محموله کمکهای ایرانی را تحویل گرفته و از آنجا به غزه منتقل کنند.

وی با تایید اخبار مربوط به مخالفت مقامات مصری جهت انتقال مجروحان فلسطینی به ایران گفت: روز گذشته و پس از فرود هواپیمای ایرانی در قاهره ما برای این منظور به طور کامل اعلام آمادگی نمودیم اما از آنجا که مجروحان فلسطینی در عریش بستری شده بودند دولت مصر اجازه انتقال این افراد به قاهره را صادر نکرد.



