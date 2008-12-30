مقدم به مهر خبر داد: درخواست اعزام خبرنگاران ایرانی به غزه/ درخواست ازمالکی برای آزادی زیدی

بیژن مقدم که در پایان جلسه هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در خصوص نتایج این جلسه اظهار داشت: با توجه به اهمیت فاجعه غزه همه کسانی که صاحب قلم و رسانه هستند در شرایطی که دولتهای عربی مسلمان با بی تفاوتی شاهد جنایات هستند، باید به وظیفه خود عمل کنند و انتظار بیشتری از رسانه های متعهد جهان اسلام می رود.

وی ادامه داد : به همین دلیل انجمن روزنامه نگاران مسلمان معتقد است نباید شاهد انفعال، هماهنگی با رژیم صهیونیستی و سکوت تایید کننده جنایات از سوی برخی دولتهای اسلامی باشیم و علاوه بر این انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر یاد آوری مسئولیتهای سازمان ملل در خصوص فاجعه غزه و خروج این سازمان از انفعال تاکید کرد.

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص فاجعه غزه بیان داشت: ایران حجم بالایی از کمکهای خود را برای مردم غزه ارسال کرده اما ما نگران این هستیم که آیا این کمکها به مردم غزه می رسد یا خیر. چون ارسال این کمکها نیازمند همکاری سازمانها و مجامع بین المللی و به خصوص دولت مصر است و تاکنون نشانه ای از همکاری از مصریها دریافت نکرده ایم.

مقدم در خصوص سفر آتی نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران تاکید کرد: پیشنهاد انجمن روزنامه نگاران مسلمان این است که در زمان سفر مالکی به تهران درخواست آزادی خبرنگار عراقی که به دلیل پرتاب کفش به طرف بوش زندانی شده است، مطرح شود و از خبرنگاران و رسانه ها می خواهیم این موضوع را به مالکی منتقل کنند تا ضمن جلوگیری از فشارهای جسمانی و روحی به منتظر الزیدی ، برای آزادی او تلاش شود.

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اقدامات این انجمن در رابطه با غزه تصریح کرد: وقایع غزه باید به بهترین شکل منعکس شود و انجمن روزنامه نگاران مسلمان آماده است درصورت وجود شرایط در منطقه امکان حضور خبرنگاران را در منطقه فراهم کند ، هر چند ما از محدودیتها مطلعیم اما معتقدیم اگرحمایتها صورت بگیرد امکان حضور رسانه ای خبرنگاران ایران برای انعکاس واقعی فجایع غزه وجود دارد و ما این آمادگی را داریم ، اما شرطش فراهم آمدن مقدمات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن ماه محرم اشاره کرد و گفت: انتظار مردم، مراجع، علما و رهبری از کسانی که مراسم عزاداری را اداره می کنند این است که امسال بتوانیم پیرایش محرم از زنگارها و خرافات را جدی تر از قبل شاهد باشیم.



