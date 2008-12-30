به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به حوادث چند روز اخیر غزه در آستانه سال نوی مسیحی گفت: رژیم صهیونیستی هدیه کریسمس خود را به همه ابنای بشر در سراسر جهان و به ویژه فرزندان سرزمین مولود عیسی با بمباران، تخریب و حمله وحشیانه به غزه داد.
قشقاوی ادامه داد: این اقدامات و جنایات اخیر در غزه مغایر با تمام قوانین و مقررات شناخته شده در حقوق بینالملل به خصوص کنوانسیون حقوق بشر ژنو و مغایر با اصل شش و هشت کنوانسیون دیوان بینالمللی کیفری راجع به نسل کشی می باشد و جزو مصادیق جنایات جنگی محسوب می شود.
وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محکومیت جنایات صهیونیست ها در غزه اظهار داشت : امیدواریم اقدامات ایران با همکاری تمام فعالان حقوق بشر علیه سران رژیم صهیونیستی نتیجه دهد.قشقاوی ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر زمینه محاکمه سران صهیونیست ها فراهم شود تا وجدان بشریت با دیدن صحنه محاکمه آنان آرام شود.
قشقاوی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات غیرمسئولانه وزیر خارجه مصر علیه ایران گفت: وقایعی که امروز در غزه شاهد هستیم دو دلیل عمده دارد که اولین دلیل توطئه گسترده بینالمللی همهجانبه به نفع اسرائیل است که ازآناپولیس آغاز و در نیویورک ادامه یافته است و دیگری بحث انتخابات آینده رژیم صهیونیستی است و اینکه اساس و پایه دموکراسی رژیم صهیونیستی بر انتخابات خونین شکل گرفته و استوار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان،تکرار حادثه جنگ سی و سه روزه را در انتظار رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این رژیم با محاصره غزه در مدت شش ماه و 157 مورد نقض آتشبس در این مدت و کشته شدن 46 فلسطینی و دستگیری 37 نفر از آنان به جنایات خود ادامه میدهد که تمامی این مسائل در کنار اقدامات این رژیم در کرانه باختری رود اردن است، تسامح بسیاری از کشورهای عربی منطقه و رویکرد سازش و تسلیم آنان در تشجیع این رژیم موثر بوده است.
وی شهادت شیعیان و اهل سنت توسط رژیم صهیونیستی را بستری برای وحدت مسلمین توصیف کرد و گفت: امروز دو رودخانه خونین شیعی در لبنان و سنی در غزه در هم آمیخته است؛ بنابراین زمان مناسبی است که همبستگی بین ملتها فراهم آید.
قشقاوی همچنین از ورود نخستین هواپیمای حامل کمکهای انسان دوستانه ایران به فرودگاه قاهره خبر داد که دومین هواپیما نیز به زودی این کمکها را ارسال میکند.سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از مقامات مصری خواست برای ارسال کمک ها به غزه از خود همت بیشتری نشان دهند.وی همچنین خواستار تلاش کشورهای اسلامی برای بازسازی غزه شد و گفت: امروز کل غزه مدرسه آگاهی و مقاومت است.
قشقاوی پیام مقام معظم رهبری درمورد غزه را "سرفصل" ارزشمندی برای تداوم مقاومت درجهان اسلام توصیف کرد و گفت:ما به عنوان دستگاه دیپلماسی وظیفه میدانیم این سر فصلها را استخراج و عملیاتی کنیم و همه توان و ظرفیتمان را در اینباره به کار گیریم، در این مورد رهنمودهای مشخصی از سوی وزارت امور خارجه بعد از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب به کلیه نمایندگیهای ایران در خارج از کشور ارسال شده و مسئولان نمایندگیها ملزم شدهاند رهنمودهای ایشان را عملیاتی کنند.
وی سپس با اشاره به جلسه اخیر هیئت دولت در مورد غزه گفت: گسیل هیئتهایی از سوی رئیسجمهور به کشورهای مختلف و نیز دعوت از حقوقدانان برای پیگیری جنایات جنگی با مکانیزمهای حقوقی شناخته شده حقوق بینالملل است از جمله تصمیمات جلسه هیات دولت در مورد وضعیت غزه بود.
قشقاوی با اشاره به اینکه وزارت خارجه محوریت اقدامات لازم و کمک رسانی در مورد غزه را برعهده دارد، گفت: وجدان بیدار مسلمانان که جوانهایی از آن را در دیدگاه علمای اسلامی میبینیم شکل گرفته و این باعث خواهد شد که رژیم صهیونیستی به اهداف خود دست نیابد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد: 5/1 میلیارد پراندن کفش به کاخ شیشهای رژیم صهیونیستی در مخالفت این اقدامات صورت میگیرد.
قشقاوی درمورد شرکت کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در اجلاس 1+5 گفت: خیلی از اعراب در این اجلاس شرکت نکردند و بسیاری نیزبا آن مخالفت و صراحتا اعلام کردند که ما هیچ تهدیدی از ناحیه ایران احساس نمیکنیم و این درحالی است که برخی از آنهایی که شرکت کردند نیز در سطح بسیار پایینی در این اجلاس حضور یافته بودند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، با رد هرگونه تعلیق یا تاخیر سفر نوری المالکی، نخستوزیر عراق به تهران، با تاکید بر انجام این سفر در اوایل هفته آینده، خاطرنشان کرد: هیچ دلیل سیاسی برای تاخیر یا تعلیق سفر مطرح نبوده و تنها باید به لحاظ زمانی بین طرفین برای انجام ملاقات توافق شود.
سخنگوی وزارت امر خارجه با بیان اینکه به تاخیر افتادن سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به کشورمان دلیل سیاسی ندارد، گفت: این نوع سفرها نیاز به هماهنگی دارد و دلایل پروتکلی و تنظیم وقت دیدارها، دلیل به تاخیر افتادن این سفر بوده است. وی خبر داد که این سفر در اوایل هفته آینده برگزار می شود.
قشقاوی همچنین تصریح کرد: اراده ایران و عراق بر گسترش روابط است.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از عدم حضور احمدی نژاد در اجلاس نشست شورای کشورهای همکاری خلیج فارس در مسقط خبر داد و گفت: امیدواریم در ادامه روند سازنده ای که در شورای همکاری خلیج فارس آغاز شده است، پیشنهاد دکتر احمدی نژاد در اجلاس دوحه مورد بررسی قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد برخی شایعات در مورد کارشکنی در خصوص فروش سامانه موشکی S – 300 از طرف مسکو به تهران گفت: راهبرد دفاعی ایران اتکاء به توانمندیهای ملی و تولیدات داخلی است که در عین حال همکاری گسترده دفاعی با روسها از قبل وجود داشته و این همکاری ها ادامه دارد؛ اما من در مقامی نیستم که تحویل این سامانه موشکی را تایید یا تکذیب کنم.
قشقاوی در پاسخ به سئوالی در مورد سرنوشت خط لوله صلح نیز گفت: همان طور که از اسم این خط لوله نیز برمیآید، این پروژه علاوه بر مزیتهای روشن اقتصادی، مزیتهای سیاسی صلح و تفاهم در منطقهی شبهقاره هند را تعقیب میکند. کشور های شبهقاره هند در بستر رشد و توسعه اقتصادی قرار دارند که تروریستها آن را مورد هدف قرار دادهاند و این همکاریها میتواند تروریستها را از وصول به اهداف شان ناکام گذارد، بر اساس گفتگوهایی که رئیسجمهور کشورمان با آصفعلی زرداری، رئیسجمهور پاکستان داشته مانعی برای ورود هند وجود ندارد و همه موانع برطرف شده و همه چیز برای پاگیری این خط لوله موجود است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر بحران جهانی مالی بر کشورمان اظهار داشت : بعد از بحران اقتصاد جهان سیر عظیمی از سرمایهگذاران از کشورهای منطقه وارد ایران شدند و ایران به عنوان بازار قابل اعتماد و با پشتوانه عظیم مالی برای آنان شناخته شده و در این میان باید تلاش کنیم با برنامهریزیهایی این سرمایهها را جذب کنیم.
قشقاوی در مورد تلاش برخی کشورهای غربی درجهت صدور قطعنامه جدید علیه برنامه هسته ای کشورمان درشرایط فعلی نیز تحریم واردات بنزین به ایران پرسید که وی در پاسخ گفت : خبری از منابع رسمی در مورد دور جدید تحریمها در دست نیست، بیشتر اخبار حکایت از این دارد که این تحریمها ناکارآمد بودهاند، کشور ما هشت سال جنگ و نفت هفت دلاری را تجربه کرده است و بنابراین برای استیفای حقوقش مقاومت میکند و این فشارها نمی تواند موثر باشد.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارات منتسب به فرمانده سپاه مبنی بر آمادگی بسیج دانشجویی برای انجام اقداماتی شبیه 13 آبان گفت : جنبش دانشجویی ایران استکبارستیز و ضد استبدادی و همگام با اهداف و آرمانهای ملت مسلمان ایران است، دانشجویان هم آگاه به مسائل هستند و در این میان هیچ مسئلهای فراتر از همبستگی ملی نیست و چون دانشجویان آرمانگرا هستند، مدافع آرمانهای ملی و اسلامیند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در بخش پایانی این جلسه با اعلام آمادگی برای مذاکره با عراق در خصوص مسائل مرزی مشترک و مرز آبی دو کشور گفت : هیچ محدودیت زمانی در این گفتگوها وجود ندارد و سقف زمانی مطرح شده درست نیست، ما در حال مذاکره هستیم تا بر اساس رضایت همه اطراف این مسائل حل و فصل شود.
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