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۹ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۲۰

کنترل پادگان اشرف از پنجشنبه در اختیار دولت عراق قرار می گیرد

کنترل پادگان اشرف از پنجشنبه در اختیار دولت عراق قرار می گیرد

سفارت آمریکا در عراق از تحویل پادگان اشرف محل استقرار نیروهای گروهک تروریستی منافقین به دولت عراق از اول ژانویه 2009 (پنجشنبه اینده 12 دی ماه) خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد: امنیت پادگان اشرف از اول ژانویه 2009 و اجرایی شدن توافقنامه خروج نیروهای بین المللی به دولت عراق سپرده می شود.

این بیانیه در عین حال بر تداوم حضور تعدادی از نیروهای آمریکایی در اردوگاه اشرف صحه گذاشت.

توافقنامه خروج از اول ژانویه 2009 اجرا می شود. بر اساس این توافقنامه نظامیان آمریکایی باید تا پایان سال 2011 عراق و تا ژوئن سال 2009 مناطق شهری را ترک کنند.

اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق سه هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف در استان دیاله ( 57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث بر ضد ملت عراق هم فعالیتهایی داشته است.

کد مطلب 808717

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