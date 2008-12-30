  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

شمار پروژه های قابل بهره برداری در هرمزگان به 500 رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری هرمزگان گفت: شمار پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر امسال در این استان به 500 پروژه رسیده و بر این شمار در آینده نیز افزوده خواهد شد.

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: این پروژه ها با سرمایه گذاری دست کم یک هزار میلیارد تومان در قالب بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی احداث شده است.

وی ادامه داد: به دستور استاندار هرمزگان روند اجرای این پروژه ها بصورت هفتگی در قالب کارگروه های ویژه ای مورد بررسی قرار گرفته و گزارشات تکمیلی ویژه جهت اطمینان از بهره برداری از آنها و کیفیت مطلوب اجرا به اطلاع استاندار رسانده می شود.

صادقی اظهار داشت: برخی دستگاهها هنوز پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر را به ستاد مرکزی سیمرغ اعلام نکرده اند که گمان می رود با جمع بندی اطلاعات مربوط به هر پروژه، شمار آن ها افزایش یابد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان اطمینان داد در اجرای تمامی پروژه های عمرانی، تست های متعدد کیفیت سنجی به مرحله اجرا در می آید تا پروژه ها به لحاظ میزان استانداردهای عمرانی در حد قابل قبول قرار داشته باشند.

کد مطلب 808733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها