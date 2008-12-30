50 واحد علمی و پژوهشی در قشم فعال هستند

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم اظهار داشت: مدرسه تاریخى کمالیه، مرکز پژوهش هاى بیوتکنولوژى خلیج ‌فارس، موزه علوم و ژئوپارک قشم، مرکز ژئوماتیک قشم از جمله واحدهای پژوهشی مطرح کشور در جزیره قشم به شمار می روند.

وی افزود: علاوه بر این واحدها مرکز بین‌المللى رشد قشم با مجوز از وزارت علوم و فناوری تحقیقات کشور، مرکز پژوهشهاى گیاه شناسى این جزیره و مرکز بهداشت، نظارت و استاندارد قشم از جمله واحدهای مرتبط علمی در جزیره قشم هستند که این منطقه را در ردیف یکی از مناطق فعال علمی و پژوهشی کشور قرار می دهد.

اصغری به جمعیت بیش از 13 هزار نفری دانشجویان جزیره قشم اشاره کرد و ادامه داد: در تمامی واحدهای دانشگاهی جزیره قشم، طی سالهای اخیر، پژوهش محوری به عنوان اصلی جدی مورد توجه قرار گرفته و این مراکز با توجه به نیروی انسانی توانمند و جوان و باانگیزه می توانند به دستاوردهای مطلوبی در این حوزه دست یابند.