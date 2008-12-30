شبیه سازی رفتار سوئیچی‌ نانولوله های بور نیترید با استفاده از رایانه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود درویش گنجی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با بیان اینکه در این پژوهش با استفاده از محاسبات بسیار دقیق و سنگین کوانتمی (تابع چگالی - تابع گرین غیر تعادلی) فرآیند انتقال الکترون از نانو لوله های بور - نیترید مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هدف از اجرای این پروژه شناسایی خاصیت سوئیچی این دسته از نانولوله ها است که با استفاده از رایانه شبیه سازی شد.

وی به کاربردهای الکترونیک مولکولی اشاره کرد و افزود: الکترونیک مولکولی فناوری جدیدی است که در آن سعی می‌شود با استفاده از یک مولکول تنها و یا گروه کوچکی از مولکولها، نانو لوله های کربن یا فلزات در اندازه های نانومتری، سیمهای نیمه رسانا و قطعات الکترونیکی با خواص ویژه الکتریکی طراحی کرد. یکی از مسائل مهم در این فناوری، قراردادن مولکولها به صورت مجزا و یا به صورت گروههای ویژه ای از مولکولها در مکانهای مشخص است به طوری که بتوان عملکرد مورد نظر را از آنها به دست آورد.

گنجی با بیان اینکه در این پژوهش از نانو لوله های بور-نیترید استفاده شده است، اضافه کرد: این نانولوله های از جنس بور و نیتروژن است که به بورون- نیتریدها (BNNT) معروفند. از نظر شیمیایی و حرارتی از نانولوله‌های کربنی پایدارتر هستند. این ترکیبات مواد بسیار مناسبی برای جذب و ذخیره سازی گازها به ویژه هیدروژن بوده و همچنین خاصیت نیمه رسانایی دارند که قطعات الکترونیکی مناسبی در صنعت الکترونیک و مخابرات خواهند داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد پژوهش انجام شده را مربوط به صنعت الکترونیک (نانوالکترونیک مولکولی) دانست و قطعه‌شناسایی شده را یک ”نانوسوئیچ“ نامید و ادامه داد: به طور کلی از این قطعات در رایانه های کوانتومی که نسل آینده رایانه های فوق پیشرفته را تشکیل می‌دهند استفاده می‌شود.

به گفته وی جزئیات این پژوهش که با همکاری امیر محمدی نژاد دانشجوی مهندسی رایانه دانشگاه غیرانتفاعی علوم-فنون بابل انجام شد در مجله Physics Letter A (جلد 372، صفحات 4844-4839، سال انتشار 2008) منتشر شده است.